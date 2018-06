Benji Villalobos habla del reto de jugar los Juegos de Barranquilla con la sub 21

Benji Villalobos no se complica. Respeta que ya el combinado sub 21 tiene diez microciclos antes de su llegada, pero asegura que llega para ganarse un puesto. Lo disputará con el juvenil Mario Martínez, que viene desde la sub-20.

Desde este lunes, Villalobos llegará para trabajar con la juvenil, pensando en los primeros tres rivales de la fase de grupos: México, Haití y Venezuela.



¿Qué piensa de su elección para reforzar la selección sub 21?

Desde hace unos tres meses tuvimos el acercamiento con el entrenador de esta selección, Álex Rodríguez. Desde hace tiempo había tenido contacto con Gerson Mayén, Irvin Herrera y yo. Los tres estábamos de acuerdo en apoyarlo. A último momento hablamos con él pero lastimosamente Irvin y Mayén no van a estar porque tienen compromiso con sus equipos en la Liga CONCACAF. Yo hablé con la dirigencia del Águila y en ningún momento se negaron.

¿Qué signfica para usted reforzar esta selección sub 21?

Sinceramente, esta es una responsabilidad bastante grande. Solo voy yo del equipo mayor. Creo que nos jugamos demasiadas cosas en lo personal y en lo grupal. Nos jugamos el prestigio y esto es de retos. Los que jugamos en primer división en esta sub 21 tenemos que aportar. Nadie tiene el puesto asegurado. Tengo un poco más de un mes para poder prepararme bien. Espero ser de la opción del profesor. Si me ha escogido, es por algo. En mí está corresponder esa confianza.

¿Cuando se sumará a la selección?

La otra semana. Se entrena de lunes a jueves y tengo que viajar hasta allá a San Salvador. Lo importante es llegar de la mejor manera a esa competencia. Realmente lo de Mayén y Herrera me tomó por sorpresa, pero creo que es justificable. Ellos querían ir.

Estoy esperando prepararme muy bien, porque es una responsabilidad grande. Creo que me llena de orgullo. Es una selección y siempre lo llena de mucho confianza a uno.

Es un torneo regional en el que se competirá en primera ronda contra Haití, Venezuela y México. ¿Siempre hay un deseo de ganarle a México, antes que a cualquier otro rival?

Creo que en todas las categorías está esa rivalidad bonita. Me voy a sumar a lo que piensa el plantel. México es el rival a vencer. Va a ser un bonito torneo para medir esa rivalidad en categorías juveniles.

La selección ha venido sumando y la sub 21 no se puede quedar atrás. No es seguro 100 por ciento que yo vaya a jugar. Los porteros que están ahora con la selección ya tienen diez microciclos de trabajo. Tengo que ir a trabajar el doble para poder ganarme esa posición. Tengo que demotrar, con trabajo nada más, que merezco esa posición. No solo ser por ser mayor tengo que jugar. Esta selección es fuerte, tiene mucho tiempo de trabajo.