Benji Villalobos dijo que Rafael Burgos no debió ser expulsado en el clásico

El arquero Benji Villalobos fue sincero al terminar el partido, dijo que a su criterio, Rafael Burgos no actuó con mala intención en la jugada en la que lo lesionó y fue expulsado, y acepta que fue una acción circunstancial que no debió haber tenido esos consecuencias."Creo que Burgos no tuvo intención de lesionarme, fue una jugada del partido, es verdad que me dejó la herida y tuvieron que poner sutura, pero no creo que lo haya hecho con esa intención. Hablé con él después y le creo", expuso Villalobos, quien agregó, "me tendré que hacer unos estudios para conocer la gravedad de la lesión, sé que fue complicado, pero son cosas del fútbol".Al respecto del resultado, Villalobos se sintió mal, ya que considera que les queda un sabor a derrota para ellos "Estuvimos durante mucho tiempo con dos hombres más, y eso no debía dejar con más oportunidad de ganar, lastimosamente no se concretaron las opciones y tuvimos que resignarnos con un empate, nos vamos con muchas cosas que mejorar, debemos tomar apuntes de lo que hicimos mal para que vuelva una victoria".Wilson Rugama también consideró que el empate los deja con un mal sabor, pero se va satisfecho por el esfuerzo que mostraron por obtener la victoria."Sabemos que fue un empate que nos sabe mal, tratamos de todas maneras posibles de llegar por las bandas, ellos se defendieron bien atrás, no pudimos concretar las opciones que tuvimos, pero nos queda la satisfacción de haber luchado hasta el final", dijo el volante.