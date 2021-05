Benji Villalobos, descartado por Hugo Pérez en la selección

Hugo Pérez cerró el tema del portero Benji Villalobos y la selección nacional. El entrenador de la Azul aseguró en el programa El Gráfico TV que el ciclo del portero de Águila con el combinado absoluto terminó y busca proyectar en Tomás Romero y Mario González el futuro en esa posición.

DECLARACIONES DE HUGO PÉREZ SOBRE BENJI VILLALOBOS

"A Benji Villalobos lo he visto, lo he seguido desde que estoy acá, es un buen arquero nacional, supuestamente va ser el número uno o le darán el premio algo así al mejor arquero, lo felicito, excelente, pero yo estoy viendo que el arquero que nosotros queremos proyectar son dos ahorita: es Tomás Romero y Mario González... Para mí esos arqueros que vienen son buenos, estoy pensando que si yo espero hasta el 2026 o dos años para empezar a clasificar al 2026 estoy perdiendo tiempo. Yo quiero que esos jugadores sepan ya si están listos", dijo Pérez en el programa televisivo.

Benji Villalobos, el Guate de Oro del Clausura 2021 fue descartado por el entrenador de la selección nacional Hugo Pérez. Foto El Gráfico

Añadió a su argumento. "Si ustedes me dicen que un jugador sub-23 tiene que tener experiencia para jugar partidos internacionales o tiene que tener experiencia para jugar liga mayor estamos mal. Porque un jugador en Europa a loa 17 y 18 años está compitiendo en Champions League, nosotros no somos Champios, pero si yo veo que el jugador tiene la calidad y es mejor en talento que lo que tenemos nacionalmente entonces yo soy de esos que tienen que darle oportunidad a ese jugador y si él me dice 'no profe no tengo experiencia' entonces no está para selección". \

El entrenador de la selección cerró el tema de Benji Villalobos considerando que su ciclo con la selección acabó. "Benji es un buen arquero, pero ya tiene más de 30 años, ya tienen muchos años de estar en selección, entonces yo quiero un arquero diferente para los próximos 10 años y no solo estoy pensando en los sub-23, sino los que están aquí y hay dos sub-20 y si fuera por mí yo debuto a uno de 18 años, no tengo miedo de eso".