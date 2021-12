Benji Villalobos: "Nunca había padecido de una lesión así"

El portero Benji Villalobos ha sido una de las grandes ausencias en el equipo titular en esta fase final del Apertura. Se ha perdido cinco compromisos, incluyendo la ida de los cuartos de final el pasado miércoles por la noche, pues aún no tiene una fecha concreta para volver.

El meta emplumado sufrió de un desgarro en la inserción del gemelo hacia el talón de Aquiles. Si bien es una lesión pequeña, dos centímetros de ruptura, existe el riesgo de complicarse si se tiene una exigencia y no ha sanado por completo. Por ello es que Villalobos no ha podido estar al cien por ciento en las prácticas pues aún tiene molestias.

"Muy triste y paciente porque nunca había padecido de una lesión. En mi tiempo con Águila solo me había lesionado una vez y fue cuando estaba en selección. Es una lesión muscular y me tiene un tanto desesperado. Uno siempre quiere jugar, quisiera ya volver, pero hay una pequeña molestia en la pantorrilla y si sigo me puede afectar la recuperación", dijo el cancerbero.

"Mis compañeros me han estado aconsejando, me tocó en los momentos complicados pasar esto. Esta semana voy a seguir en recuperación, la otra voy a intentar trabajar con el grupo, confío en mis compañeros que vamos a clasificar. Confío en el trabajo que hace Martín, lo está haciendo bien, en lo personal quiero", agregó.

Villalobos reconoce que ante el riesgo de recaer y agravar su lesión lo más recomendable es ser prudente. Eso es lo que más le complica porque dice ser una persona que le gusta trabajar en la cancha, por tal razón se siente desesperado al no poder aportar.

"Me molesta más cuando me impulso, soy nuevo en estas lesiones musculares y no quiero recaer. Los exámenes del lunes dicen que está un poco roto y lo más recomendable es esperar. Uno es necio y quiere aportar, al menos entrenando, para poder iniciar cuanto antes", concluyó.

Duro partido

El Águila sacó un empate en casa en la ida de cuartos de final ante el Once Deportivo el pasado miércoles. Al respecto, Villalobos destaca que la vuelta será complicada pero confía en que saldrán con la clasificación a semis.

"Es difícil estar así. Nunca había estado en esta situación. Tengo que asimilarlo, cuesta un montón. Estoy confiado en las capacidades que tiene el grupo y hay que mandarle el mensaje a la afición que crea (en la clasificación), somos un equipo grande y vamos a ir a Ahuachapán para sacar un resultado positivo", dijo.

"Cuando más se tiene que ver el apoyo, y no dudo que será, es en estos momentos. Quizá no fue nuestro partido (ida) y ahora se viene un partido complicado en donde se demuestra el temple y carácter de cada jugador y no dudo que mis compañeros darán todo lo que esté a su alcance para llegar a la otra fase", finalizó.