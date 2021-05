Benji Villalobos: "Me encuentro escribiendo mi despedida del club"

Benji Villalobos escribió en Twitter lo que para muchos era una despedida de Águila. "Pues nada... acá me encuentro escribiendo mi despedida del club que me vio nacer en el año 2006, estoy iniciando hoy porque creo que me llevará años hacerlo, tantas anécdotas y vivencias que será complicado", escribió el portero de 32 años.

Pues nada ... acá me encuentro escribiendo mi despedida del club ����que me vio nacer en el año 2006 , estoy iniciando hoy por que creo que me llevará años hacerlo , tantas anécdotas y vivencias que será complicado ���� — ʙᴇɴᴊɪ ᴠɪʟʟᴀʟᴏʙᴏs (@BenjiVillalobos) May 13, 2021

Pero tras ser consultado, Benji Villalobos explicó que en ningún momento quiso dar a entender que se iba del equipo. "Lo que escribí es como que me va costar un montón despedirme, así como que tengo que empezar a escribir ya para que cuando me vaya ya tenerlo (listo)", dijo.

"Ahí dice, me va llevar años hacerlo, por eso lo estoy escribiendo ya pues", dijo entre risas.

Benji Villalobos fue el portero menos vencido del Clausura 2021.

No obstante, muchos usuarios de Twitter comprendieron lo contrario e incluso lamentaron la "supuesta" despedida del portero.