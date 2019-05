Benji Villalobos: “Las finales se disfrutan hasta el viernes”

Para el portero de Águila Benji Villalobos es importante volver a una final del fútbol mayor, además de estar a la altura del desafío y asumir una responsabilidad acorde a su experiencia en el plantel.

En esta entrevista, el arquero de los emplumados también hace memoria de cómo se vive una semana previa a una final y de cómo hicieron que la afición volviera a creer.

¿Cómo se toman este trabajo de preparación de cara a la final del torneo?

Para nosotros ya es una realidad, lo tomamos con un compromiso bastante grande, como lo que es, esperamos hacer un buen partido, ser inteligentes y que el espectáculo dentro de la cancha esté al nivel y que los aficionados también se comporten.

¿Cómo valoran ustedes este partido considerado como “la final soñada”?

Una final, externamente, lleva mucho morbo; internamente, para mí, cualquier final es bastante interesante; siempre que vas a conseguir un título es bastante interesante, contra un rival que ha tenido hegemonía en las últimas finales, pero nosotros esperamos estar a la altura.

Con la experiencia de las finales anteriores en tu currículo, ¿cómo se vive la semana previa a una más?

Para mí es una responsabilidad muy grande, se disfruta hasta el viernes, porque desde ahí uno debe estar muy concentrado por el peso que uno lleva como guardameta, que es muy grande, uno sabe que tiene que estar muy concentrado, que tal vez depende mucho de uno, de mantener el cero atrás.

¿Cómo se resume el campeonato de Águila?

Al inicio del torneo quizá se nos criticó porque no llegaron muchos refuerzos, pero en el transcurso del torneo fuimos convenciendo a algunos aficionados, quizá no a todos los que hoy creen en nosotros, fue un reto bastante grande. Llegamos a la segunda vuelta con muchos puntos, pero luego sacamos un par de empates que nos acercaron a una posición que no queríamos.

Tomamos más confianza y llegamos a cuartos y semifinales bastante optimistas. Hicimos una gran familia y quizá en otros torneos teníamos familia pero no estábamos haciéndolo bien en la cancha. Ahora se completó eso.

El rival Alianza, ¿cómo lo ves?

Esta vez vamos contra un rival complicado. Ellos pasaron por ventaja deportiva y nosotros pasamos solventemente y eso nos hace confiar de las capacidades que tenemos, de los dones que nos ha dado Dios.