Benji Villalobos: "La directiva de Águila me sostuvo para quedarme"

Un emotivo Benji Villalobos, portero del Águila y pareja inseparable de la copa del Clausura 2019, habló de sus sentimientos tras ganar el campeonato para los migueleños y dar una alegría después de siete años a la afición migueleña.

El arquero de los emplumados dio una entrevista exclusiva a Deportes Grupo LPG tras coronarse nuevamente bajo los tres postes del Águila, equipo en el que fue clave el domingo al atajar dos penaltis en la tanda decisiva ante los albos.

Por fin campeón, tu segunda corona con Águila.

Agradecido con Dios y principalmente con aquellas personas que siempre confiaron en mí, a mi familia que siempre me ha apoyado, a mi hermana Orquídea Esmeralda que radica en los Estados Unidos y que siempre ha sido una madre para mí, que me ha defendido como nadie cuando la vida te ha tratado de manera ingrata, siempre me alentó a no desmayar; a mis papás Salomón Moisés e Iris Orquídea en El Tránsito. En fin, son muchos los familiares y las personas que están detrás de este triunfo personal que estoy viviendo.

¿Hay marcada diferencia de lo que viviste en el torneo anterior con la alegría de este torneo?

Mucha, diametralmente opuesta, recuerdo que en el torneo pasado, por todo lo que el equipo había sufrido, la afición pidió mi cabeza, la del profesor Romero y la de (Jimmy) Valoyes y la verdad sí pensé en retirarme del Águila porque las críticas contra mí estaban bien complicadas, pero agradezco a la directiva que me supo sostener.

Agradezco mucho al cuerpo técnico que me brindó su confianza y eso me dio motivación para seguir trabajando y ahora espero que disfruten los aficionados.

Tu cariño por el Águila no se puede discutir.

Amo mucho a este equipo, son ya dos coronas, la del 2012 ante Isidro Metapán y esta; se dice fácil que sean dos coronas, pero hay que recordar que pese a que no la jugué celebré también la del (Clausura) 2006 ante el FAS porque era el tercer portero. Tengo 14 años en Águila y he visto pasar a muchos referentes como Deris (Umanzor), que está siempre pendiente del equipo pese a que ya no juega, espero que disfrute este torneo porque ha sido un referente para mí, es un gran amigo que el fútbol me ha regalado.

¿Qué pasó por tu mente a la hora de los cobros de los tiros desde el punto penal?

Los penales son una lotería, siempre lo he dicho, sinceramente te digo que no practiqué penales en la semana previa al juego final ante Alianza, el resto del plantel sí los practicó, yo me quité de ese ejercicio porque no. Pensaba llegar a esa instancia, tenía una mentalidad tan positiva pero al final Alianza nos complicó, también ellos se dieron cuenta que nosotros también podíamos hacerles daño y no atacaron mucho, siento que al final ellos también le apostaron a los penales. (En los penaltis) uno como portero siente ese gran peso en su espalda por la responsabilidad para sostener al equipo pero luego de salir adelante lo que queda es disfrutarlo con la familia nada más.

Benji también desmenuzó cómo fueron los penaltis clave en la tanda decisiva ante Alianza.

¿Pensaste que la balanza sería a favor de Águila cuando Herbert Sosa falló su tiro?

Cuando falló (Andrés) Quejada el primer tiro nuestro nunca dejé en creer que ganaríamos, en mi mente pensé: "¿Y si lo tapás Benji?", eso pensé en ese instante porque creo que Sosa trató de cambiar su tiro porque me vio que me lancé a mi derecha, aguanté mucho, me brindó la confianza que necesitaba, solo pasó por mi mente esa tanda de penales en la final ante Metapán en el 2014 donde fallamos, ahora nos tocó sonreír a nosotros.

Pero también contaste con fortuna en el penal de Jiménez donde atajaste el balón con tu rostro...

La verdad es que cuando está para uno, está para uno, la pelota iba fuerte y rápida y logré alcanzarla primero pero por la fuerza el balón se estrella en mi ojo derecho y salió a un costado.

Algo similar sucedió con el tiro que te anotó Iván Mancía, lograste pellizcar el balón...

Tenía mucha confianza en parar ese penal al Flaco, al cual le tengo mucho aprecio, creo que lo liso de la cancha ayudó para que se me escapara de mis manos el balón y se metiera pegado al poste, creo que si lo atajo allí terminaba la tanda, al final eso no importa, lo importante es que luego Waldemar (Acosta) anotó su tiro y allí terminó todo, nos dimos un soporte todos porque solo nosotros sabemos lo que hemos sufrido durante todo el torneo.

Es curioso que esta final esperada desde hace 32 años terminara igual a la de 1987, empate sin goles en 120 minutos y ganando en penales 3-1...

El fútbol es caprichoso, la verdad esperaba que los goles aparecieran en el tiempo normal, creo que nadie pensó que todo eso se repetiría otra vez pero con distinto ganador.

¿Fue un torneo redondo para Benji Villalobos?

Fue un torneo de bendición, fuimos el equipo menos vencido del torneo, como en el 2016 que gané el Guante de Oro pero al final no fuimos campeones por aquel 1-0 ante Dragón, que jugó inteligente. Creo que hicimos lo mismo ante Alianza, son cosas que quedan y te marcan, en lo personal disfruto más esta alegría del título de campeón que cualquier marca personal o premio personal que alcance en un torneo, que sirve solamente para que crezca tu ego pero no abona en nada a la historia del equipo.