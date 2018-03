Benji Villalobos: “Hubo un momento que me tildaron de gordo”

El domingo, por la fecha 16 del Clausura 2017, Benji Villalobos le tapó un penalti al delantero fasista Rafael Burgos y gracias a su buena actuación el Águila salió con un punto de Santa Ana.

El meta demuestra que hoy por hoy es uno de los mejores en su posición a nivel nacional y en esta entrevista habló de su actual situación en Águila y en la selección nacional.

¿Qué tan especial fue el último clásico ante FAS, en el cual detuvo un penalti a Rafael Burgos?

Fue un partido bastante importante. Los clásicos, a veces, terminan de manera diferente. Siempre que salto a la cancha trato de hacer lo mejor, para mi bien y el de la institución. Gracias a Dios la del domingo fue una tarde importante para el equipo, ya que logramos sumar, tal vez no cómo queríamos. Pero viéndolo bien fue bueno porque terminamos con un hombre menos por la expulsión de Henry Romero. Enfrentamos a un FAS que se volcó ante nosotros.

¿Cuánta confianza generó en el equipo el hecho de que tapaste un penalti?

Cuando un portero acierta le da un poco más de confianza al equipo. Para mí fue motivante. Pudo haver sido un golpe duro si FAS concretaba ese penalti. Luego de eso el equipo se vio un poco mejor.

¿Trabaja los penaltis durante la semana?

Seré sincero, lo trabajo mucho en la selección, porque en los entrenos del profesor Eduardo Lara se patean penaltis en la parte final. En el equipo se trabaja muy poco eso. Pero a veces eso es más de intuición que un acierto. Uno, a veces, no anda en su día como portero. Ya van tres penaltis consecutivos que le tapo al FAS y eso me hace confiar más en mí. Para eso estoy trabajando. Cada vez que se hacen buenas actuaciones la vara queda más alta. Uno tiene que superar las expectativas del aficionado.

¿Es más especial taparle penaltis al FAS?

Es especial porque uno como jugador, y en especial el aficionado del Águila no quiere perder ese partido. Por eso se hace especial, porque todos los ojos están puestos en ese partido. Creo que es una gran vitrina para uno. Me siento contento y agradecido por esta oportunidad que se me da.

En Águila el tema financiero es complicado. ¿Cómo hacen los jugadores para dejar de lado ese tema y concentrarse en lo deportivo?

Uno como todo trabajador tiene derecho a su salario, pero en el redondo nacional vemos que lo económico anda mal. Creo que eso ha tocado a los equipos grandes. Al final el equipo tiene que seguir. Vemos los mensajes de apoyo del aficionado que va al estadio y no podemos jugar con eso. Cuando entramos al partido nos olvidamos de todo problema. No te voy a decir que no repercute en lo psicológico en la semana, pero creo que en el juego es distinto. Uno tiene esa motivación extra que es el aficionado. Quiere ver a su equipo ganar.

En lo que val del año ya jugaste una Copa UNCAF, fuiste titular en todos los juegos con la selección mayor y has sido titular en la mayoría de partidos de Águila, ¿casi que es soñado?

He tenido un arranque de año bastante bueno. Fui llamado a la selección para estar en la Copa Centroamericana y eso me dio un poco más de confianza para estar con Águila. Creo que eso ha sido un plus bastante importante para mí. Lo valoro de buena forma. Yo me he propuesto mantener un rendimiento de bueno a excelente. Quiero ser un portero diferente, intentar trabajar para que todo eso se refleje en el juego. Con mis compañeros porteros vamos trabajando de buena forma.

¿Para qué está este Águila en el Clausura 2017?

Si lo vemos a corto plazo, tenemos que apuntarle a estar entre los primeros dos. Tenemos muchos empates en esta segunda vuelta que no nos han permitido escalar en la tabla. Tenemos un gran equipo. Hombre por hombre somos muy buenos y eso hay que demostrarlo dentro de la cancha. Nosotros confiamos en la capacidad de cada uno de los jugadores que tenemos. Apuntamos al campeonato. Apuntamos a clasificar en primero o segundo lugar.

¿Le genera competencia en el arco Josué Coreas?

A uno lo tachan los aficioandos por no congeniar. Él ha sido muy criticado, pero no veo qué tiene él de diferente comparado con otros porteros nacionales. Trabaja bien. Tal vez le está pasando factura ahora lo que un día me pasó a mí, que me descuidaba en lo alimenticio. Pero esos son detalles que uno los puede cambiar y poder ser diferente. Nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Me hace mucha competencia a mí. Ha jugado cuatro partidos y lo ha hecho muy bien. Tiene que seguir trabajando igual que yo. Si estoy ahora en buen nivel es por la presión y competencia que él me genera. Hubo un momento en el que me tildaron de gordo. Tenía muchos desórdenes alimenticios y eso me pasó factura. Llegué a tener 17 de porcentaje de grasa. Esos son momentos de madurez que a uno lo hacen cambiar.