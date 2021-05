Benji Villalobos: "Estoy 100% de acuerdo en que se renueve la selección"

Benji Villalobos, portero del Águila y Guante de Oro del Clausura 2021, estuvo en la cabina del Güiri Güiri al Aire para hablar del Águila, la final Alianza-FAS y hasta de la selección nacional de Hugo Pérez.

Villalobos dijo estar muy contento por sumar su quinto Galardón de El Gráfico y reveló que sus trofeos están en la casa de El Tránsito y los coleccionan su padres.

"Muy contento por lo que va pasar hoy en la noche, uno como jugador siempre quiere estar en lo máximo y quiere estar en el mejor nivel, están los mejores ahora y me siento dichoso por el tener el respaldo de mis compañeros. Los trofeos es algo que yo les voy regalando a mis padres de lo mucho que ellos me han regalado durante toda mi carrera", dijo el guardameta del equipo naranja y negro.

También compartió sus sensaciones sobre los penaltis y recordó la final del Clausura 2019 ante Alianza que ganaron 3-1 en penaltis.

"Yo siempre he tenido una mentalidad con los penales que después que me tiran cinco y yo no tapó uno, es como que no hayas estado, yo sé que es suerte y no es que sea virtud, yo a veces decido desde antes; el día contra Alianza le dije a mi novia si hay un penal me voy a tirar hacia acá y me tiré ahí y me lo tiraron ahí. Para mí es suerte y que vayas con decisión", explicó.

Benji Villalobos también habló de su condición física actual, a sus 32 años.

"Tengo más de 30 años pero me siento mejor que cuando tenía 25, motivacional y físicamente me siento muy maduro y contento por tener esta actitud. Puedo tener 32 años pero me siento mejor que los años anteriores ", dijo.

"Me pongo a pensar hasta dónde he llegado, cuántos porteros hubiesen querido ganar este trofeo", enfatizó.

Cristian Villalta consultó al portero de Águila su opinión sobre el portero de FAS Kevin Carabantes y de Mario González, de Alianza.

"He tenido la dicha y la oportunidad de conocer a los dos porteros, capaz con Mario no he compartido pero si he sido muy amigo de él, siempre he destacado que a él le gusta trabajar, no se da por vencido. Es un gran portero, muy serio y es un tipo que tiene carácter y va a hacer historia impresionante en Alianza, eso no lo dudo siempre y cuando se le dé continuidad", explicó Villalobos.

Y sobre el guardameta de FAS expresó que "a Carabantes lo he tenido de compañero de selección y es un guardameta que se merece lo que está pasando, ha trabajado demasiado para poder estar ahí y lograr lo que ha logrado con FAS. Son unos grandes porteros y yo he aprendido mucho de ellos y envidio muchas cualidades de ellos que yo hubiera querido tener a la edad de ellos. Para mí son porteros de selección".

"Mario ha silenciado a muchos que tal vez lo criticaban y ahora lo quieren, me pasó a mi y Kevin, en su momento, venía como siete partidos sin tener gol y Once Deportivo le ganó como cuatro, pero yo le decía eso es pasado, asumió su responsabilidad y lo hizo de buena forma", mencionó el migueleño.

Benji Villalobos también recordó algunos episodios agridulces como portero. "Hubo un momento en el 2017 que la gente no nos quería por un error que tuvimos con Valoyes y nos metió un gol Ricardinho, todos querían que me echaran pero yo estoy muy agradecido con esa directiva (Alex Menjívar), me dijo no te vas a ir y el otro año fuimos campeones" .

"He sabido vivir con la crítica y con la responsabilidad, lo asumo y lo hago de buena forma", recalcó el guardameta, quien es originario de El Tránsito, San Miguel.

Para el portero "la gente de Águila es bien caprichosa, siempre lo he dicho y no es que sea malo de ellos, pero cuando no ve resultados y tenés un gran equipo, pero yo me pongo en el lugar de ellos, uno lo entiende y Águila tiene afición en cualquier parte. El espectáculo del jugador es muy importante".

Otro tema que abordó el guardameta fue sobre el delantero de Alianza Rodolfo Antonio Zelaya.

"Para mí Fito Zelaya es un jugador diferente, yo he visto que dicen que él está para 40 o 45 minutos pero cuando él juega los 40 o 45 minutos te juega los 40 corriendo y creando peligro...Es un jugador que va a romper y se desgasta los 40 minutos, pero él capaz juega los 90 minutos", mencionó.

Benji renovó su votos como jugador migueleño y aclaró lo de su tuit en el que decía que empezaría a escribir su despedida de Águila.

"Águila ha sido mi casa, me ha visto crecer y me ha dado todo lo que yo tengo y es un agradecimiento tremendo, estoy muy contento en Águila y con todas las directivas he tenido una relación muy buena, con la afición, no se diga, me tiene un aprecio enorme y eso lo compromete a uno. No voy a romper mi trayectoria de 16 años por irme a otro equipo por más sueldo", enfatizó.

En la charla con Benji no podía faltar el tema de la final Alianza contra FAS la cual definió como muy pareja.

"Me encantaría que ganara FAS por Kevin Carabantes y me gustaría que ganara Alianza porque tengo muchos amigos ahí, me da igual y me da envidia no estar ahí y tener un equipo así y llegar todos los años a la final, estoy hablando como aficionado", recalcó.

"No doy ningún favorito pero se inclina más para Alianza porque tiene el Cusca como su casa y lo conoce muy bien, Mis amigos son Bryan, Fito, el Flaco, el Catracho, la Cabrita y me llevo muy bien con Monterroza, Narciso porque nos conocemos de selección", explicó.

"Yo tengo tiempo de no jugar en el Quiteño...A mí sí me hace falta enfrentar esos partidos", mencionó.

SELECCIÓN NACIONAL

El tema de no ser convocado por Hugo Pérez a la selección fue un tema inevitable para Benji en la mesa más redonda.

Hugo Pérez, técnico de la azul mayor, solo convocó a Mario González, Yonatan Guardado y Óscar Pleitez.

"Si es por el tema que quiere nuevos porteros como Mario González yo lo apoyo al100 y le dejo mi puesto porque si a un joven no le das oportunidad teniendo esa cualidades es mentira que van a crecer...Estoy 100% de acuerdo en que se renueve la selección y en un futuro vamos a tener una selección muy fuerte y Mario va a tener su oportunidad", dijo Villalobos.

"Lo que si no comparto es lo de los 30 o más de 30 años, sinceramente yo tengo más de 30 pero me siento como de 23, me siento con un cualidad física pero cedo mi puesto para jugadores como Kevin Carabantes, Mario y Pleitez que tiene muchas cualidades", reforzó.

Y sobre los guardametas de los que ha aprendido mencionó que "El viejo Misa era loco Gym y veía al Motor Contreras viendo televisión y haciendo abdominales. Juanjo (Gómez) era una bestia para trabajar".

Sobre su futuro comentó que "Yo me doy unos dos años, tres años, cuando tenía 29, decía hasta los 32 y ahora digo hasta los 36 porque yo quiero seguir jugando bien...Después me encantaría seguir preparando porteros y seguir en el equipo como preparador de portero"

Recordó a unos jugadores del Águila. Sobre Nicolás Muñoz comentó que "es un profesional, no falla". Agregó que "Deris (Umanzor) es un gran jugador pero a él lo retiraron".