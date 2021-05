Benji Villalobos: "Ellos son favoritos pero nosotros tenemos lo nuestro"

Águila afina los últimos detalles para abrir la serie de cuartos ante el cuadro capitalino. El recién ganador del "Guante de Oro" fue enfático en comentar acerca de la importancia de la localía.



"Tenemos que sacar ventaja. Sabemos que no hay ventaja deportiva por ende tenemos que sacar un resultado positivo e inteligente para avanzar a la siguiente ronda", dijo Benji.



Hay que mencionar que no hay ventaja deportivo en esta liguilla, por ende un empate en el global mandará a los equipos a definir el pase en una lotería de penales.



"Siempre aplicándonos a los últimos entrenamientos. De todos es conocimiento que son unos cuartos de final muy complicados para los dos equipos. Para ninguno de los dos va a ser fácil visitar el estadio del otro", comentó Villalobos.



El conjunto emplumado no se enfrenta a los albos desde la final del Apertura 2020 hace tres meses, donde fueron los capitalinos quienes alzaron el título.



"No hay revancha para nosotros. Es una oportunidad de pasar a la siguiente fase, intentar hacer bien las cosas y darle una alegría a nuestras familias que son las que sufren más", comunicó el portero de Águila.



Ya que Alianza terminó en una mejor posición que Águila en la segunda fase, los blancos tendrán la oportunidad de cerrar la serie de cuartos en condición de local este domingo por la tarde en el Cuscatlán.



"Queremos sacar la ventaja para luego ir al Cuscatlán donde sabemos que va a ser complicado y sabemos que Alianza no nos va a regalar nada. Ellos son favoritos pero nosotros tenemos los nuestro y estamos motivados" agregó el guardameta.



Cabe destacar que Benji Villalobos terminó este torneo Clausura como el arquero menos vencido del campeonato, ganando de esta manera su quinto premio en la Primera División.



"Contento porque cualquier portero quiere encajar la menor cantidad de goles. Siempre lo he dicho que nada es posible sin el aconpañamiento de todo el plantel y el cuerpo técnico. También sin el apoyo de la afición y la familia es bien difícil lograr esos objetivos y se los debo a ellos", expresó Benji.