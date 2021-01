Benji Villalobos: "El peor error sería confiarnos"

En Águila no se ven favoritos. Pese a que en el papel parece que los dirigidos por Ernesto Corti son los grandes aspirantes a llegar a la final sin muchas complicaciones, dentro del plantel no lo ven así.

El GÜIRI Al AIRE conversó con el guardameta Benji Villalobos sobre lo que significa jugar una semifinal con Jocoro, que es dirigido además por el ex técnico emplumado Carlos Romero, que ha hecho maravillas con un plantel plagado de bajas tras una sanción por parte de la FESFUT hace unas semanas.

Benji no ve de menos a ningún rival. El meta, que además se hizo con el premio al jugador que más minutos jugó en este torneo en fase regular, consideró que por delante tendrán a un equipo que está donde está por su calidad.

"Para algunos es sorpresa lo de Jocoro. Yo conozco al profesor Romero y él sabe a lo que juega y es muy inteligente, es un entrenador muy ordenado. Con él conseguimos la 16 con Águila. No es casualidad lo de Jocoro", consideró Villalobos.

Carlos Romero fue fundamental en el último título de Águila. Conoce bien al equipo pero además tiene claras las dificultades que representa frenar a uno de los aspirantes al campeonato.

Águila se niega a confiarse. "El peor error de nosotros sería confiarnos. Si Jocoro está en esta fase es porque los jugadores que se incorporaron tras la sanción lo hicieron bien", agregó Benji.

El estadio Tierra de Fuego además ha sido un fortín para el Jocoro, que en este torneo no ha perdido y mantiene la localía como piedra fundamental de su rendimiento.

"Tierra de Fuego quizás es ventaja para ellos porque la conocen bien. Nosotros quizás estamos acostumbrados a salir jugando y esta es una cancha reducida que te impide hacer un juego vistoso", consideró el guardameta aguilucho.

Esta etapa es distinta a otros torneos. A diferencia de otros campeonatos cortos, la ventaja deportiva no tiene incidencia y existe probabilidades de que todo se defina en la tanda de penaltis.

"A mi no me gusta ver a los rivales y como patean penaltis porque en los partidos los suelen cambiar. A veces es por instinto y, la verdad, no practico casi nada penales", dijo Benji al ser consultado sobre si estudiará a los rivales ante la posibilidad que todo se defina en penaltis.

El capitán de Águila además confirmó que en el tema económico ya están al día. "El tema económico ya está solventado. Pasamos de instancia contra Firpo y ahora ya estamos concentrados por llegar a la final", concluyó a la vez que mencionó que el equipo entendió las dificultades para que se les cancelara debido a los problemas tras la pandemia.