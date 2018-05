Benji Villalobos: “Alianza no es invencible”

Benji Villalobos la tiene clara. Admite que este torneo fue irregular para el plantel emplumado, pero prefiere comenzar mal y terminar bien. A eso apunta el guardavallas desde que el plantel migueleño se metió a cuartos de final. Ahora, previa a la serie de semifinales ante Alianza, el cancerbero apunta al abolengo de Águila para resolverla a favor.

¿Cómo cayó en el grupo el logro del boleto a semifinales?

Para nosotros es bastante importante, porque luego de no ser un torneo de regular a bueno, era bastante difícil. Pero siempre lo dije que prefería comenzar mal y terminar bien. El objetivo sigue estando de frente. Nada más depende de nosotros. Tenemos un gran rival, que es Alianza. Va a ser un juego bonito. Más allá de ser un juego cualquiera, es una semifinal con bastante morbo. Será un juego atractivo. Esperamos pasar, pero de frente tenemos un rival que juega bien al fútbol. Creo que estará bastante disputado.



¿Cómo se toma el hecho de que ahora Alianza tiene la ventaja de que pasa a la final con dos empates por haber terminado en primer lugar en fase regular ?

Sabemos que es una ventaja mínima. Lo que tenemos que hacer es jugar bien al fútbol, como lo hemos venido haciendo. Tenemos que afinar la definición. Eso lo vamos a mejorar en grupo, porque el ataque comienza desde atrás. Sabemos que cada día los retos con más grandes. Hoy por hoy, Alianza es un equipo que está jugando bien al fútbol y concreta, que es lo más importante para cualquier equipo.

¿Les era indiferente el rival?

La idea es pasar, estar en semifinales. Sea el que sea, siempre será difícil. La llave de nosotros está bastante disputada. Alianza ganó con potestad. Ahora tenemos que demostrar dentro de la cancha lo que realmente somos y por qué estamos en Águila. Va a ser bonito para la pupila del aficionado.

Águila perdió en los dos juegos contra Alianza por la fase regular. ¿Este tercer juego es un punto y aparte en el nido?

El torneo regular no fue bueno para nosotros. Estuvimos en cuarto, quinto o sexto. Siempre fue esa agonía de terminar en cuarto lugar. Luego ganamos tres partidos. Llevamos cuatro partidos sin goles en contra. Eso suma en confianza en todo el grupo. Ahora es diferente.

Nos enfrentamos a un Alianza, que es favorito para todos, un Alianza que es contundente. Pero no hay que menospreciar a Águila, que es un equipo grande. Somos un equipo grande, tenemos jugadores de categoría. Creemos en nosotros. Tenemos que mentalizarnos en que Alianza no es un equipo invencible, que le ganó Audaz y el mismo FAS lo hizo en casa. Alianza es un gran equipo, pero nosotros lo somos.

Vienen de un torneo irregular. Incluso se tuvo que ir el timonel argentino Osvaldo Escudero. ¿Cómo se fue sorteando eso?

Creo que fue difícil. Sufrimos mucho. Soy sincero. Cuando llegas a estas instancias y te das cuenta de lo que pasaste, valorás cada instante que tenés de oportunidad para poder salir adelante. De nada vale que hayas hecho un gran torneo si no llegás. Nuca dejamos de trabajar. Para los ojos de muchos, nosotros éramos bastante malos, pero llegó el profesor Marvin Benítez y cambió la parte anímica. Ganar los dos clásicos ante FAS nos dio un respiro grande.

El técnico Miguel Aguilar Ovando dice que le tocó llegar a un camerino triste y que tuvo que cambiar la cara pronto. ¿Fue así?

Ellos lo ven desde otro punto de vista. Tal vez, el camerino no estaba totalmente roto. Nunca vi un camerino malo, triste. Tal vez nos sentíamos tristes cuando perdíamos un partido. Pero debíamos salir adelante con trabajo. Ahora tenemos más confianza. Cuando se cambia de técnico, el jugador se esfuerza un poco más, porque quiere un puesto. Eso influyó para cambiar la cara de Águila.

¿En la parte financiera no hubo problemas en este torneo?

En el fútbol nacional, es bastante difícil que te paguen el 31 o 1.º de mes. No sé si alguno realmente lo hace. A diferencia de otros torneos, estuvimos bastante estables. Ahora sí nos dieron la cara. Óskar Cruz siempre estuvo al frente. Nos decía que nos iba a pagar tal día y que lo esperáramos. Eso te suma como grupo, porque tenés una directiva a quien decirle o a quién preguntarle cuándo van a pagar.