Belice invitado a la Copa UNCAF de fútbol playa, en El Salvador

Belice será el último invitado a la Copa UNCAF de fútbol playa. Debido a que Estados Unidos y México no pudieron atender la invitación de UNCAF, el equipo beliceño se sumará a Costa Rica y Panamá en el listado de tres invitados para el certamen regional.

De acuerdo con Víctor Hugo Estrada, feje de competencias de UNCAF, el sistema de competencia será todos contra todos. El certamen se disputará en tres jornadas, que van desde jueves 29 hasta domingo 31 de marzo (en Semana Santa).

Estrada indicó que estarán este miércoles en el país para cuadrar todo lo que tiene que ver con la organización de la competencia. También esperan estar en el estadio de la Costa del Sol, sede del torneo.

EL SALVADOR SE PREPARA

En el caso de la selección de El Salvador, Rudis Gallo, técnico de la azul y blanco, sigue trabajando con los convocados. Ha llamado a 12 jugadores con miras al torneo de UNCAF.

"Sabemos el reto que nos espera con esta competencia. Tenemos el objetivo de ganar esta tercera edición. Ya ganamos las dos anteriores. Ahora venimos con ese ingrediente agregado de ser cabeza de grupo en la eliminatoria de CONCACAF. Eso es lo que tenemos en mente, ser campeones por tercera vez consecutiva", indicó Gallo.

El técnico de la selección de fútbol playa de México, Ramón Raya, indicó que para esas fechas de la competencia regional sus jugadores tienen otros compromisos, por lo que eso les impedía comparecer.

"Es la misma historia. En Semana Santa no podemos. Mis jugadores son futbolistas y en México no hay fútbol de playa. Mis jugadores juegan en diferentes cuidades y les pagan por jugar. En Semana Santa es cuando más dinero hacen. Entonces no tengó cómo obligarlos a ir y cómo conformar un equipo competitivo. Sería una falta de respeto llevar a jugadores nuevos a una competencia tan importante. Sería también una falta de respeto a la selección", explicó Raya en charla exclusiva con EL GRÁFICO desde tierras aztecas.