Bélgica suspende definitivamente el fútbol aficionado esta temporada

La Federación de Fútbol de Bélgica anunció este lunes que se cancela "definitivamente y con efecto inmediato" todas las competiciones de fútbol de aficionados de la temporada, ya suspendidas desde hace meses a expensas de que mejorase la situación sanitaria.

"Se ha decidido por unanimidad que todas las competiciones amateurs masculinas y femeninas se suspendan definitivamente esta temporada con efecto inmediato. El fútbol para jóvenes de hasta 12 años inclusive seguirá siendo posible", declaró la Real Asociación Belga de Fútbol en un comunicado.



La federación belga agrega que "esta decisión es la única posible dadas las medidas de salud que aún son relevantes para luchar contra la covid-19".



Además de los "Cientos de miles de jugadores" que "ya no pueden practicar su deporte favorito", la federación subraya también el impacto de la pandemia en los clubes, que sufren "consecuencias organizativas y financieras enormes".



Por ello, la Real Asociación Belga de Fútbol les retirará las "contribuciones federales" durante los meses en los que no se pueda jugar al fútbol.



La decisión de la federación no afecta al fútbol profesional, que podrá seguir practicándose a puerta cerrada.