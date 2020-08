Beitar: "Tenemos que estar a la altura en el torneo de CONCACAF"

Arnulfo Beitar Córdoba regresó a Medellín, en su natal Colombia, para pasar esta emergencia por el COVID-19 junto a su familia no sin antes dejar todo listo con su fichaje por el Municipal Limeño tras una buena actuación en Sonsonate. El zaguero habló desde tierras cafeteras sobre cómo ha sido esta pandemia y los planes de su vuelta para la pretemporada.

El zaguero de 31 años aseguró que la situación por el virus ha sido complicado en todo el mundo y su país no es la excepción. No obstante la población ha sido respetuosa de las indicaciones de seguridad y los casos van disminuyendo lo que le motiva para que en un futuro pueda volver a la normalidad.

"He estado con mi familia y eso me reconforta mucho. He estado en casa, siguiendo indicaciones y también ejercitándome con los trabajos que me ha dado el cuerpo técnico de Municipal Limeño para cuando regrese a El Salvador llegue en buena condición. Vivo en Medellín, somos 16 millones de habitantes en el departamento de Antioquia y se esperaba un gran número de contagios pero afortunadamente la gente ha respetado este tema y nos sorprende que hemos bajado la curva de contagios", agregó.

En Colombia se reportan más de 570 mil casos positivos de COVID-19 aunque 410 se han recuperado y más de 18 han fallecido por esta enfermedad.

Beitar Córdoba fue presentado como nuevo elemento de los santarroseños tras finalizar el Clausura 2020 y este desafío es algo importante para su carrera pues según comentó, llega a un equipo que quiere pelear los primeros lugares y ha conformado un plantel competitivo.

El Apertura 2020 tiene como punto de partida el próximo 10 de octubre siempre y cuando las condiciones debido a la pandemia sean favorables para la realización de espectáculos deportivos. Sobre esto, el colombiano expuso que el cambio de formato viene bien y desde ya espera un grupo oriental muy cerrado.

"Me han dado mucha confianza el cuerpo técnico y directiva. Hay un plantel de jugadores que son guerreros, luchadores y eso me motiva. Se viene un campeonato duro porque conocemos la calidad y la garra de esa zona con equipos como el Águila, Firpo, Jocoro, que son luchadores. Será difíciles pero eso nos motiva más.

Concacaf

Por primera ocasión en la historia, el Municipal Limeño disputará la Liga Concacaf y el plantel reconoce la importancia de encararlo con toda la seriedad.

" Tenemos que estar a la altura. Vamos a representar a El Salvador en un torneo internacional y vamos a intentar hacer historia y dejar buenas sensaciones y huella en ese torneo. Nos queremos mostrar pues también está la posibilidad que te puedan ver para ir a la selección e incluso fichar por otro club. Como futbolistas estamos emocionados pero queremos afrontar el reto de manera profesional"

Beitar Córdoba alista su regreso al país. La pretemporada del equipo cuchero comenzará en los primeros días de septiembre y espera la apertura del aeropuerto y la disponibilidad de los boletos para que pueda estar en tierra cuscatleca. Esta semana espera definir en una reunión con la directiva todos esos detalles para sumarse cuanto antes y no perder mucho tiempo de preparación.

De momento se mantiene "con trotes largos, trabajos que el profesor (Carlos) Solito (preparador físico) me ha proporcionado. Si bien uno quiere estar siempre en la cancha pero hay que ser pacientes. Vamos paso a paso, primero a prepararnos bien y luego competir", expuso.