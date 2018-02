Becarios de Fundamadrid inician el viaje de sus vidas

Más de un año de disciplina, buena conducta, destacado rendimiento deportivo y rendimiento académico ejemplar. Esos son los requisitos que 20 alumnos de Fundamadrid cumplieron para salir rumbo a la capital española y cumplir su sueño de ver al Real Madrid en directo, además de conocer la ciudad y disputar una serie de partidos en la ciudad deportiva merengue.

El sueño madridista comenzó en el Aeropuerto Internacional de Comalapa. Papeles en orden, todos los permisos a tiempo y una montaña de ilusiones acompañan a los representantes salvadoreños que se unen a los más de 170 alumnos de Fundamadrid que ven premiado su compromiso como deportistas integrales.

La emoción y el nerviosismo era evidente tras su llegada al aeropuerto. Les esperan 10 horas de viaje antes de la parada definitiva en Madrid.

Ernesto García Prieto, presidente de Fundamadrid y también parte de la delegación salvadoreña, menciona que este es una promoción más a la que premian por su excelente rendimiento como alumnos integrales.

"Este es un premio más a nuestros jóvenes. Siempre hemos trabajado por tener alumnos integrales y cumplir su sueño es una motivación grande para nosotros. Compartir con ellos en estos siete días nos emociona para seguir trabajando", dijo.

"Nosotros trabajamos por tener buenos deportistas, pero también por aportar excelentes ciudadanos. Esperamos seguir con este esfuerzo porque la felicidad de estos jóvenes nos impulsa a continuar adelante", reiteró García Prieto.

UN SUEÑO POR CUMPLIR

"Nunca he viajado en avión. Este es un sueño para que todavía no me lo creo. Jamás pensé que viajaría a Madrid para ver al Real Madrid", dijo emocionado Carlos Álvarez, uno de los favorecidos con el viaje.

"Conocer el estadio Bernabéu es un sueño para mi. También poder entrenar en Valdebebas. Todo eso me emociona mucho y ya quiero que llegue el día para vivirlo en vivo", dijo Saúl Martínez, otro de los chicos premiados.

Los jóvenes de Fundamadrid tendrán una serie de actividades en la que destaca una gira por la capital madridista, visita al museo del estadio Bernabéu, entrenamiento y una serie de partidos en la Ciudad Deportiva. La cereza en el pastel será su presencia en el partido de liga española entre el Real Madrid y la Real Sociedad, este sábado 10 de febrero.