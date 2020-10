Bautizo en CONCACAF

Este jueves por la noche, contra el Forge canadiense, Municipal Limeño va a debutar en el torneo de Liga CONCACAF. Sin mucho preámbulo, los de Santa Rosa de Lima, dirigidos por el nacional Misael Alfaro, saben que van a una cita a ciegas contra el plantel canadiense, en su primera expedición futbolística a escala internacional. Sin embargo, los mineros tienen de su lado la prerrogativa que les da CONCACAF de jugar como locales en esta fase previa que es a un juego. Pero solo el triunfo los pone en la ronda de octavos de final de esta competición.

Limeño, sin público, será local en el Cuscatlán, pero confía en que puede agenciarse el triunfo ante un Forge, que llega con la viñeta de campeón de la Liga Premier de Canadá. Pero en el equipo mantequero también saben que ese equipo es un enigma, que los ha obligado a buscar información de ese plantel. En el seno de este representativo salvadoreño inquieta hasta cierto punto el hecho de tener escasas referencias de su rival en turno en la contienda regional. Así lo testificó el delantero de los santarroseños, Harold Alas.

"Quiérase o no todo esto es nuevo para cada uno de nosotros. Vimos el sorteo y luego empezamos a buscar datos de este equipo de Canadá. Hemos tenido una leve inquietud. Pero como jugadores, si queremos ser parte de algo bueno, tenemos que investigar. En mi caso he hecho eso y se lo he comunicado al grupo. Es un equipo nuevo en esta liga al igual que nosotros y no tenemos que desaprovechar el internet para ver a este equipo", indicó Alas, en plática con EL GRÁFICO.

Luego, Alas puso sello de garantía al esfuerzo y sacrificio del plantel minero para hacerle frente a este primer compromiso en Liga CONCACAF, Aseguró que no dejarán nada en reserva en cuanto a entrega.

"Vamos a dejar todo la noche del jueves. Estamos esperanzados en hacer unos 90 minutos muy buenos. Este es nuestro bautizo y eso lo hace emocionante para nosotros. Todos tenemos esas ganas de jugar. Como Liñeno queremos marcar una historia. Participar en este torneo es uno de los justos premios para este equipo. Pero tenemos la obligación de salir a buscar el triunfo, porque para eso nos hemos preparado en estos días", externó el atacante de Limeño

Por otra parte, Alas cree que el obligado a quedarse con la serie es Limeño, porque será a un partido y se disputará en el estadio Cuscatlán. "Como locales, tenemos esa responsabilidad de salir a buscar el juego. Sabemos que es a un juego y eso es vital para nosotros. Si queremos seguir vivos en esta competencia, nuestro pensamiento debe ser ganar este partido. Tenemos la obligación de salir a buscar el triunfo. En información estamos parejos, Ni ellos tienen mucha de nosotros , ni nosotros sobre ellos", sentenció el delantero del conjunto mantequero.

Piezas clave

Luego, según información brindada a este medio, desde Canadá, Forge vendrá a incomodar a Limeño, con sus estandartes Kyle Bekker, volante, ex del Montreal Impact y FC Dallas, Tristin Henrry, portero, y el belga Paolo Sabak, quien tuvo un paso destacado por el club Nec, de la primera división de Holanda.

"Este equipo mantiene su base de jugadores. Sus piezas se conocen bien dentro y fuera de la cancha. Tienen una buena conexión. El técnico es el mismo, también. Por esa razón es que ha repetido en la consecución del título. El nivel de la Liga Premier de Canadá es más alto de lo que la gente piensa. Creo que Forge puede complicar a Limeño. Hay que recordar que la infraestructura en Canadá es mejor que la de otros países de la región. En Canadá juegan muy buenos extranjeros", indicó el periodista chileno canadiense, Thomas Neff, quien cubre al equipo de Forge.