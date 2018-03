Batistuta pide a Higuaín en la selección argentina

La comparativa entre 'Pipita' Higuaín y Gabriel Ómar Batistuta en la Selección Argentina. pic.twitter.com/v3VnxsODkc — Frases de Fútbol (@Detras_DelBalon) 4 de mayo de 2017

BUENOS AIRES, ARGENTINA. El exdelantero Gabriel Batistuta defendió a Gonzalo Higuaín de las críticas que recibió por no haber convertido en las tres últimas finales jugadas por la selección Argentina y dijo que el atacante del Juventus debería ser convocado para el Mundial de Rusia 2018, con Mauro Icardi y Darío Benedetto."Se lo trató muy mal. Se le tuvo poca comprensión porque falló en momentos donde todos esperábamos que no fallara, pero eso no quiere decir que no sepa jugar. Es uno de los delanteros más cotizados a nivel mundial y en Italia es figura", dijo a Radio La Red el segundo máximo goleador en la historia de la albiceleste.Hubo un video que se hizo viral comparando la efectividad de Batistuta con Higuaín, pero él aún así lo defiende:"En los últimos tiempos no viene rindiendo, pero Argentina tiene nueve para sacarle jugo. Lamentablemente, Pipa tuvo jugadas que lo condenaron, nadie le tuvo piedad y eso influyó un poco en su rendimiento. Ninguno de los tres (Higuaín, Icardi y Benedetto) se merece quedar afuera de Rusia", añadió.Icardi fue el centrodelantero titular ante Uruguay y Venezuela, mientras que Benedetto estuvo en el once inicial ante Perú y Ecuador. Sin embargo, no pudieron convertir."No estoy en la cabeza de ellos, pero yo me hubiese ido recaliente. Me imagino que no estaban felices. Yo me iba enojado cuando hacía uno y podía haber hecho dos, imaginate si no convertía", señaló Batistuta, que con la camiseta albicelete marcó 56 goles en 77 partidos entre 1991 y 2002.