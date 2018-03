Bartra: “Fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida”

BERLÍN, ALEMANIA. El defensa español Marc Bartra, único jugador del Borussia Dortmund herido en el atentado con explosivos dirigido al autobús del equipo, el pasado martes, afirmó haber vivido durante ese ataque "los 15 minutos más duros y largos" de su vida"."El dolor, el pánico y la incertidumbre de no saber lo que estaba pasando, ni cuanto tiempo duraría...", escribió el jugador en su cuenta en Instagram, donde colgó una fotografía en que aparece en la cama del hospital donde sigue ingresado, durante una visita de su esposa y su hija.Bartra alude a la presencia de éstas, que aparecen de espaldas y sin que se les vea el rostro -"la visita que más feliz me hace", dice- y sostiene que ellas son "la razón para superar siempre los obstáculos", incluido el que fue el "peor momento" de su vida.Pese a la conmoción, el jugador afirma que el día a día nota cómo se va recuperando y sumando "las ganas de vivir, de jugar y de entrenar" y de ver de nuevo las gradas "llenas de gente que aman nuestra profesión".Bartra, quien fue operado de una rotura de radio unas horas después de atentado y al que se ve en la cama, con el brazo vendado, afirma que lo único que pide ahora es que "vivamos todos en paz y dejemos las guerras", al tiempo que agradece las muestras de apoyo recibidas.El defensa del Borussia Dortmund será previsiblemente baja por cuatro semanas, indicó ayer el técnico, Thomas Tuchel, quien el miércoles expresó su malestar por el hecho de que el partido de Liga de Campeones contra el Mónaco acabara jugándose solo un día después del ataque, con el equipo en estado de shock.Las autoridades alemanas mantienen abiertas todas las vías de investigación, después de que la Fiscalía federal no encontrase vínculos entre el ataque y un iraquí de 26 años, en Alemania desde 2015, que fue detenido el miércoles y al que se imputa pertenencia al Estado Islámico (EI) en su país.El Borussia Dortmund se enfrentará mañana en su estadio al Eintracht Fráncfort en partido liguero, mientras que el Bayer Leverkusen recibirá al campeón, Bayern Múnich.