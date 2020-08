Bartomeu: “Los próximos días tomaremos decisiones”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, explicó que “los próximos días” ejecutarán decisiones que ya tenían pensadas “antes del regreso de la Champions y algunas otras”, después de la dura derrota ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final.



“Es una noche muy dura y lo lamento por todos los socios y por el club que representamos. Felicito al Bayern de Múnich. Nosotros no hemos estado a nuestro nivel ni a la altura del partido”, dijo en declaraciones a Movistar+.



Respecto a las declaraciones de Gerard Piqué, quien pidió “cambios estructurales”, Bartomeu admitió que “tiene razón y por eso se van a tomar decisiones”.



Pero no ha querido aclarar cuáles son y si una de ellas es la convocatoria de elecciones: “hoy es un día para reflexionar, para estar con mucha pena y no para tomar decisiones en caliente”. EFE