Barcelona y Juventus empatan en E.E.U.U.

El Barcelona empató 2-2 ante el Juventus en el fogueo disputado en Estados Unidos. Dos goles de Dembelé y dos de Kean dejaron un buen gusto a los aficionados entre dos equipos que salieron con todo.





En los dos primeros partidos, Raphinha presentó credenciales y candidatura a la titularidad en este equipo, pero en Dallas tomó la palabra Ousmane Dembélé. El francés, que había estado desconectado en los primeros partidos, maravilló con su actuación contra la Juventus.





“El Mosquito” hizo dos goles marca de la casa. De esos en los que entra por el costado culebreando y dejando rivales destrozados. Con él y Raphinha, los azulgranas quieren soñar.



El problema es que ese sueño puede tornar en pesadilla si no se arregla lo de los laterales. Para el club es una prioridad y en el Cotton Bowl quedó claro por qué. Xavi probó con Sergi Roberto en banda y el resultado fue desastroso. Fue sustituido a la media hora de encuentro y dio argumentos a aquellos que no veían clara su renovación. El técnico debería mantener su idea de contar con él como central y borrarlo de la lista de laterales de una vez por todas.





En su segunda actuación como culé, Robert Lewandowski volvió a sufrir. Al polaco le cuesta entrar en juego. Esta vez pudo ser porque no tenía en el campo a los interiores más creativos (Pedri, Gavi, y De Jong empezaron en el banquillo). A las alturas que estamos, lo normal es pensar que esto forma parte del proceso. Por si acaso, dejó un rematito de cabeza para decir “aquí estoy yo”.



Xavi puso al polaco de ariete y probó con Aubameyang en banda. El ex del Arsenal tampoco estuvo cómodo ahí. Tras el descanso, el partido fue un desfile de cambios. No faltó a su palabra Xavi cuando dijo que iba a rotar masivamente para no fundir a sus futbolistas. Raphinha y Ansu Fati mandaron sendos disparos al poste.



El choque también sirvió para ver cómo está uno de los grandes de Europa a estas alturas de la pretemporada. A nivel físico, no se notó demasiada diferencia entre un equipo y otro. Un partido de buenos quilates.