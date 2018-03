Barcelona vence al Real Madrid en clásico de pretemporada

1er #golazo de #messi #clasicomiami #realmadridvsbarcelona A post shared by USA - RD EVE (@domadora25) on Jul 29, 2017 at 5:13pm PDT

Rakitic goal Real madrid 0-2 Barcelona #rakitic #barcelona #realmadrid #legend #bale #ronaldo #messi #rakitic #elclassico A post shared by football skills soccer (@uefa04football) on Jul 29, 2017 at 5:24pm PDT

El Barcelona y el Real Madrid ofrecieron un buen espectáculo en el primer clásico de la temporada, y aunque fue en un juego amistoso perteneciente a la International Champions Cup, el encuentró dejó un panorama de lo que se podrá ver el 13 de agosto, cuando los dos equipos se vuelvan a ver pero peleando por el primer título, la Supercopa de España.Miami fue sede del primer clásico entre Real Madrid y Barcelona dentro de la temporada 2017-2018, que podría ser el último de Neymar con la camisa blaugrana.Las dos escuadras más poderosas de la Liga española se vieron las caras en una etapa en la que aún no están a tope. Además, el equipo merengue no contó con su máxima figura, Cristiano Ronaldo, mientras que el cuadro culé está más pendiente de lo que pasa con Neymar que de este partido.Los blaugranas arrancaron con todo y su MSN en la cancha, con un evidente mejor estado de forma.Por eso, a los tres minutos, llegó el primer gol de Lionel Messi. El argentino se metió al área, burlándose de Modric, y frente a Varane y Keylor sacó un disparo que terminó en el fondo de la red.El Real Madrid, frío como un témpano de hielo, no se encontraba y el Barcelona se tomó en serio el amistoso. Neymar, que en los primeros minutos se quejó de un golpe, mejoró y se metió por la banda izquierda; metió un centro dentro del área y desde atrás llegó Rakitic que puso el 2-0 con un zapatazo.Parecía que el partido pintaba para goleada del Barcelona, sobre todo porque hubo al menos otras dos llegadas claras de gol sobre la meta de Navas. Pero el Real Madrid poco a poco fue recuperando la calma y mejoró sobre el terreno de juego.Al minuto 13 los blancos lograron respirar un poco cuando Mateo Kovacic, desde fuera del área, logró marcar el 2-1. Esta fue la jugada:A partir del descuento merengue, las acciones poco a poco se fueron emparejando y apareció un mejor estado físico del Real Madrid.Kovacic y Modric tomaron la batura del Real Madrid en el centro del campo y sobre el 35 una buena combinación con Marco Asensio provocó el 2-2.Asensio recibió en el área y con total frialdad liquidó a Cillessen. Así fue el gol:Pese a ser un clásico, el Real Madrid siguió fiel a la tónica de la pretemporada y Zidane dio oportunidad a varios jugadores que esperaban turno en el banquillo.El central Jesús Vallejo, recién llegado de la Bundesliga, saltó para ocupar el puesto de Sergio Ramos, mientras que Nacho llegó para dar descanso a Varane. Eso implicó que la zona central de la zaga fuera inédita.Más adelante, Isco llegó por Modric y Lucas Vásquez ocupó la banda de Gareth Bale. Por el Barcelona, el único que no regresó al campo después del descanso fue Andrés Iniesta, reemplazado por Sergi Roberto.El Barcelona arrancó el segundo tiempo tal cual empezó el partido, a un mejor ritmo y con una ansiedad por marcar que solo se calmó cuando Piqué marcó el 3-2 al minuto 49.El central se sumó al ataque en un tiro libre y aprovechó la facilidad que dio la zaga madridista en el juego aéreo, aunque él definió con la pierna.Después de eso el espectáculo siguió a un buen nivel, con llegadas de ambos lados y con los porteros como protagonistas, pues atajaban ocasiones claras de gol.A los 63 minutos, Ernesto Valverde desarmó su MSN y sacó a Messi y Suárez. Por el lado merengue llegó Ceballos, uno de los nuevos fichajes merengue, quien estuvo cerca de marcar.Así salió el Real Madrid:Así salió el Barcelona:El partido en Miami es el primer clásico que se juega fuera de España desde hace 26 años, por lo que se ha convertido en una fiesta para la afición que reside en Estados Unidos.