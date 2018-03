Barcelona se acerca al liderato

El Barcelona derrotó 3-0 al Athletic de Bilbao en el estadio Camp Nou, en un juego en el que pasó bastantes apuros, pero supo aprovechar los momentos claves para anotar, y de esta manera tomar una ventaja que no pudo ser revertida, a pesar de los intentos del cuadro vasco, que no se dio por vencido durante todo el encuentro.De hecho, los visitantes tuvieron la primera ocasión clara del juego apenas a los dos minutos, cuando Raúl García recibió una pelota dentro del área y disparó de primera intención, la pelota se estrelló en el poste, y en el remate no pudieron definir.Fue hasta los 18 minutos que los catalanes se fueron arriba en el marcador, gracias a Paco Alcácer, sobre 18 minutos, lo que significó el primer tanto del jugador vistiendo la camisa blaugrana.Sobre 40 minutos, Lionel Messi cobró un tiro libre desde el sector izquierdo, que superó la barrera, y no pudo ser contenido por el arquero, para colocar la segunda anotación, que le daba mayor tranquilidad.Los catalanes anotaron el tercero sobre 66 minutos, producto de una gran jugada individual de Aleix Vidal, quien se quitó la marca de varios rivales, y luego definió cuando estaba dentro del área.El Barcelona controló sin ninguna complicación el resto del encuentro, y de esta manera logró esta importante victoria, que los acerca a un punto del Real Madrid, aprovechando el parón que tendrá en esta semana.