Barcelona presenta su plantilla en el Camp Nou

Hello Camp Nou, we are back home!!! ¡Hola Camp Nou, ya estamos aquí de nuevo! Hola Camp Nou, ja tornem a ser aquí! #ForçaBarça #FCBarcelona #Messi A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) on Aug 7, 2017 at 11:29am PDT

El Barcelona se presenta hoy ante su afición en el Trofeo Joan Gamper, sin Neymar da Silva, Jérémy Mathieu ni Jordi Masip, y con Nélson Semedo, Gerard Deulofeu y Marlon Santos como únicas caras nuevas del equipo azulgrana.La inesperada marcha de Neymar al PSG ha dejado 222 millones de euros (262 millones de dólares) en la arcas del club catalán, pero ésta aun no ha tenido tiempo para invertirlos en mejorar la calidad de la plantilla.Sin el astro brasileño, Mathieu (Sporting de Portugal) ni Masip (Real Valladolid), pero habiendo recuperado a Deulofeu, subido a Marlon Santos del filial y fichado a Semedo, procedente del Benfica, se presenta el nuevo Barcelonaa de Ernesto Valverde antes de medirse al Chapecoense.Sin duda uno de los más aclamados fue Lionel Messi, cuando salió a la grama del Camp Nou:Será un Gamper especial, porque servirá para rendir homenaje a las 76 víctimas mortales de aquel accidente aéreo entre las que se encontraba la práctica totalidad de la plantilla del conjunto brasileño.El Barcelona, todavía en construcción, ha presentado además a Douglas Pereira, Thomas Vermaelen, Sergi Samper y Munir el Haddadi, quienes han regresado a las disciplina azulgrana tras sus respectivas cesiones y aun no se les ha encontrado acomodo en otra parte.Pero los que tiene que ocupar el vacío dejado por Neymar todavía no han llegado.Interesan el defensa Íñigo Martínez (Real Sociedad), los centrocampistas Jean Michel Seri (Niza), José Paulo Bezerra Paulinho (Guangzhou Evergrande) y Philippe Countinho (Liverpool) y el delantero Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund).A una semana de disputar el primer partido oficial de la temporada -la ida de la Supercopa de España ante el Real Madrid- el Barcelona sigue buscando las piezas que le faltan a su engranaje para volver a aspirar a todo. Mañana, en el Gamper, se podrán sacar pocas conclusiones de lo que tiene que ser el Barca 2017-18.Aquí podés ver la presentación completa en vivo:Y luego te traeremos los detalles del partido, los cuales también puedes seguir en nuestras redes sociales, por Twitter, Facebook e Instagram, como @elgraficionado.