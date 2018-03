Barcelona no presentó recurso por Neymar ante el TAD

¡ÚLTIMA HORA! | EN DIRECTO desde la sede del TAD, Neymar NO JUGARÁ el Clásico. #JUGONES pic.twitter.com/09nZWZR8lZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 21 de abril de 2017

El presidente del Tribunal Administrativo del Deporte español (TAD), Enrique Arnaldo, aseguró hoy que el Barcelona no presentó el recurso de apelación anunciado por el club catalán por la sanción al brasileño Neymar."Mientras estábamos reunidos, no hemos recibido nada por parte del Barcelona. No ha habido petición de cautelar", señaló Arnaldo a los diversos medios españoles que lo aguardaban al término de la habitual reunión de los viernes del TAD."Entonces, se mantiene la decisión que había tomado el Comité de Competición", añadió el mandatario del TAD.El Barcelona tenía previsto solicitar este viernes ante este organismo la suspensión cautelar de los tres partidos de suspensión con los que fue castigado Neymar por ver una roja y encararse al cuarto árbitro en la derrota azulgrana ante el Málaga, dos fechas atrás.Consciente de las escasas opciones que tenía de ver rebajada la pena, el club catalán había decidido esperar hasta hoy para solicitar la cautelar, en un intento de poder contar con el brasileño en el clásico del domingo frente al Real Madrid.Segundos en el campeonato español, a tres puntos de los blancos pero con un partido más disputado, los dirigidos por Luis Enrique se juegan casi todas sus opciones a revalidar el título de Liga en el estadio Santiago Bernabéu.Todo parece indicar que deberán hacerlo sin el astro brasileño, que aún tendrá que cumplir otra fecha más de sanción.Preguntado por si el TAD podría estudiar el recurso azulgrana en la tarde española, en caso de recibirlo, el presidente del organismo respondió que éste nunca se reunió un viernes en la tarde para considerar nada.