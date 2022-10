Barcelona no dejará entrar aficionados con distintivos del Inter

En la previa del Barcelona ante el Inter de Milán el cuadro blaugrana publicó una serie de recomendaciones para todos los aficionados que asistan al Camp Nou en la jornada cuatro de la fase de grupos de la Champions.

Dentro de esas está una particular medida que llama mucho la atención. "No se permitirá el acceso a la zona local con simbología del Inter", por lo que el aficionado del cuadro italiano que haya comprado su boleto en una zona que esté designada para el local no podrá ingresar con la camiseta de su equipo.

El Barcelona perdió en la jornada pasada ante el Inter por marcador de 0-1 y espera que se concrete la revancha para así pensar en una clasificación a octavos de final.