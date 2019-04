Barcelona mantiene máxima cautela ante el Manchester United

A pesar del favorable 0-1 conseguido en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en Old Trafford, el guardameta del Barcelona Marc-André ter Stegen avisó de que se trata de un "resultado peligroso", porque es una ventaja "muy pequeña".



El arquero alemán aseguró, en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta que se disputará en el Camp Nou, que el equipo azulgrana no quiere especular con el resultado cosechado hace una semana en Inglaterra.



"No tenemos una ventaja muy grande y no la queremos defender, sino demostrar que somos superiores. Hace falta un buen partido por nuestra parte mañana", subrayó.

Está avisado el Barcelona, pues en los octavos de final el United remontó en el Parque de los Príncipes contra el París Saint Germain el 0-2 que había encajado el Old Trafford.



"Lo bueno es que jugamos diferente a los de París. El resultado es igual de peligroso porque es una ventaja muy pequeña, pero no es necesario defenderlo, sino dar un paso adelante, mantener el balón y, a partir de ahí, tener buenas ocasiones para marcarles", insistió.



Sobre el rival, Ter Stegen destacó que el equipo inglés tiene "jugadores muy rápidos" que, además, "saben jugar con mucha tranquilidad".



No obstante, el alemán señaló que uno de los objetivos "será mantener la portería a cero", si bien matizó que aspiran a "tener mucha personalidad dominando al United".

El guardameta también se refirió a la eliminación del Barcelona el año pasado a manos de la Roma, un traspié que llegó también en cuartos de final, y tras haber conseguido un resultado favorable para el partido de vuelta.



"Fue duro, pero ya estamos un año más y estamos en un buen momento. No queremos que vuelva a pasar. Mañana es un buen día para conseguir un triunfo bueno con nuestra afición. Esperamos ganarles", valoró.



El arquero se mostró ambicioso para el partido de este martes y para el resto de la temporada, toda vez que el Bara tiene opciones de levantar LaLiga Santander, la Copa del Rey y la Liga de Campeones.



"Tenemos la experiencia de ese triunfo (de otro triplete), pero la sensación nunca es parecida y todavía menos en la Champions, donde puede pasar de todo. Esto es lo que queremos, y manifestar que somos superiores al United y por eso hay que ganarles y ganarles a nuestra manera", explicó.