Barcelona gana al Juventus con un Neymar inspirado

El Barcelona se impuso este sábado por 2-1 al Juventus tras un primer tiempo en que dominaron de forma clara gracias a las acciones Neymar (autor de un doblete) y un mediocampo blaugrana muy aplicado. Este choque por la International Champions Cup fue además el debut de Ernersto Valverde en el banquillo barcelonista.

Las oncenas se confirmaron y acá te compartimos cómo juegan ambas escuadras este sábado:

El Barcelona ganó 2-1 al Juventus con goles de Neymar al 15' y al 26'. Al 62', descontó Chiellini.Los catalanes arrancaron el encuentro en elMetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos, con muchas ganas y encimaron rápidamente la portería juventina. En siete minutos, se vio más agresivo el Barça, que no dejó salir con tranquilidad a los rivales.Estuvo cerca de abrir el marcador de cabeza Mandzukic, al minuto 13. El ariete del Juventus no tuvo la precisión y en la jugada siguiente el Barcelona se puso en ventaja.Una pared de Paco Alcácer y Neymar permitió al brasileño fusilar en el área, al minuto 15. La defensa juventina se vio muy floja y el Barça tocó a placer y culminó rematando de forma colocada ante un Buffon impotente.Sobre 23 minutos, siguió el dominio de balón del lado culé. El tridente de Messi, Neymar y Alcácer hizo de las suyas y el mediocampo lució seguro.Y al 26', Neymar marcó un golazo al dejar a la zaga del Juventus mal parada. Regateó entre cinco defensas, tras el pase de Messi, y venció al palo derecho de Buffon.Así celebró "Ney":Cerca del final del primer tiempo. Buffon sacó un tiro libre de Messi que se colaba en el ángulo superior derecho. Los italianos no se encontraron en el campo del MetLife y el club azulgrana jugó con mucha libertad.En la segunda parte, el Barcelona cambió a todos sus jugadores y entre los que ingresaron está el joven y debutante Semedo. Arda Turan, Denis Suárez y el uruguayo Luis Suárez conforman el tridente ofensivo. Wojciech Szczęsny, polaco que sustituyó a Buffon, sacó el que pudo ser el tercer gol culé al 54'.Giorgio Chiellini marcó de cabeza al 62', tras un córner servido por Paulo Dybala. Se acortaron las distancias. Antes, Ortolá había sacado un tiro complicado del mismo Dybala. Al 67', Denis Suárez se perdió el 3-1 para los blaugranas.Este fue el gol de Giorgio:El partido en los minutos finales se niveló, y tuvo dinámica de ida y vuelta, en el que Higuaín y Suárez no pudieron marcar ocasiones claras para sus equipos. El Barcelona terminó fallando varias chances claras, pues hubo mucha imprecisión en el ataque culé.Al final, los catalanes sacaron ventaja de un primer tiempo superior y se llevaron el gane de forma merecida.