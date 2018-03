Barcelona fue implacable con Las Palmas

El Barcelona recortó su desventaja respecto al Real Madrid al golear 5-0 al Las Palmas con un doblete de Luis Suárez en un brillante y muy entretenido choque en el Camp Nou por la décimo octava fecha de la Liga española de fútbol.



Los dos goles del delantero uruguayo (14' y 57'), sumados al del argentino Lionel Messi (52'), al del turco Arda Turan (59') y al de Aleix Vidal (79') situaron a los azulgrana (38) a dos puntos del Real Madrid (40), que mañana visita la difícil cancha del Sevilla.



Los andaluces, precisamente, deberán vencer a los blancos para recuperar la segunda posición que el Barcelona les arrebató provisionalmente con su incontestable triunfo. Y es que, luego de generar no pocas dudas con su accidentado inicio de año y de dejarse dos puntos en la cancha del Villarreal en la pasada fecha, los azulgrana firmaron su mejor encuentro en lo que va de 2017 ante el atrevido y siempreo peligroso Las Palmas.



Eso, a pesar de las muchas rotaciones que, pensando en el próximo duelo de Copa en la cancha de la Real Sociedad, Luis Enrique introdujo en su once. Los azulgrana, sin embargo, no notaron la ausencia de Gerard Piqué y Sergi Roberto en la zaga y se defendieron con orden y sin apenas sustos para Marc André Ter Stegen.



Y su salida de balón fue buena, pese a que el el técnico azulgrana conformó un medicampo inédito, sin Andrés Iniesta ni Ivan Rakitic, y con el portugués André Gomes y el hispano-brasileño Rafinha como acompañantes de Sergio Busquets.



Delante, y tras su buen rendimiento en los últimos partidos, el brasileño Neymar dejó su puesto al turco Arda Turan, que se entendió bien con Messi y Suárez.



El delantero uruguayo, precisamente, fue el autor del primer tanto azulgrana, un derechazo desde el interior del área a centro de Gomes. El gol plasmó la superioridad azulgrana sobre los atrevidos canarios, que si no recibieron más goles en los primeros 45 minutos fue gracias a Javi Varas. Antes de la pausa, el arquero del equipo canario le salvó dos ocasiones claras a Messi, un lanzamiento de falta que desvió a córner cuando ya se colaba y un uno contra uno que tapó magistralmente.



A la vuelta del descanso, sin embargo, Varas poco pudo hacer ante el acierto goleador de los azulgrana, que sentenciaron el choque antes de la hora de partido.áá Como si fuera un delantero centro puro, Messi marcó su primer gol al Las Palmas al rematar dentro del área un buen centro de Rafinha.



Minutos más tarde, con el 4-0 ya en el marcador, Varas evitó chocándose con el poste que el argentino marcara su primer gol olímpico con el Barcelona. Entre medio, Suárez había ampliado su cuenta con un control y una rosca magistrales, y Turan se había sumado a la fiesta al rematar un rechace de Varas a disparo del uruguayo.



La fiesta azulgrana, cuando Luis Enrique ya había dado reposo a tres de sus titulares, concluyó con el quinto gol de la tarde, que tuvo dos protagonistas inesperados: centró Paco Alcácer y remató el cuestionado y casi olvidado Aleix Vidal. Con su imprescindible triunfo, el Barcelona cumplió con su objetivo de presionar a sus dos máximos rivales, Sevilla y Real Madrid, que mañana chocan en el estadio Sánchez Pizjuán y alguno se dejarán puntos.



Barcelona: Ter Stegen, ALEIX VIDAL, Mascherano, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rafinha, André Gomes; Messi, Suárez y Arda Turan.



Las Palmas:Javi Varas; Michel, David García, Lemos, Hélder; Roque Mesa, Vicente, Viera, Tana; El Zhar y Boateng.