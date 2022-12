Barcelona empata con el Espanyol y comparte el liderato con el Madrid

Barcelona y Espanyol empataron (1-1) un derbi que empezó pareciéndose a un partido de pretemporada, tras el parón por el Mundial de Catar, y que el tanto de penalti del empate blanquiazul en el minuto 73 y el colegiado Mateu Lahoz incendiaron en la recta final.



El Barça se adelantó a los 7 minutos, gracias a un gol de Marcos Alonso, hoy pareja de Christensen en el eje de la zaga azulgrana, y controló el duelo a placer durante la primera parte.



Pero fue perdiendo fuelle con el paso de los minutos y acabó el partido atacando a la desesperada en busca del tanto de la victoria en el tiempo añadido, cuando ambos equipos contaban ya con un hombre menos por las expulsiones de Jordi Alba y Vini de Souza.



La suspensión cautelar de la sanción a Lewandowski por parte del Tribunal Central Contencioso de Madrid que permitía al delantero polaco jugar hoy provocó que el club blanquiazul decidiera no llevar representación institucional al derbi, en señal de protesta.



Pero si la directiva españolista no compareció en el palco del Camp Nou, el equipo tampoco lo hizo sobre el césped del estadio azulgrana hasta pasada la media hora.



Un disparo mordido de Nico Melamed que se marchaba fuera por poco, tras rebotar en Sergi Roberto en una fugaz contra visitante, fue la única llegada del equipo de Diego Martínez en una primera mitad dominada por el Barça.



Sin embargo, los de Xavi Hernández solo fueron capaces de perforar en una ocasión la portería de Álvaro Fernández al inicio del choque. A los 6 minutos, Gavi avisaba por primera vez al ganar la espalda a la dubitativa defensa blanquiazul y rematar un centro de Jordi Alba que obligó a lucirse al meta visitante, que enviaba en balón a córner.



Pero en el saque de esquina, la zaga del Espanyol volvía a hacer aguas permitiendo que el centro de Raphinha lo cabecease primero Lewandowski, después Christensen y finalmente a gol Marcos Alonso.



El propio Marcos Alonso pudo hacer el segundo poco después, pero remató alto, en boca de gol, un centro de Jordi Alba por la izquierda.



Un disparo de Ansu Fati que no encontraba la rosca y otros dos de Raphinha que se encontraron con Álvaro Fernández también podían haber ampliado la cuenta para los azulgranas, pero el duelo llegó al descanso sin más novedades en el marcador.



El partido fue muy distinto tras la reanudación. El Barça ya no gobernaba el choque con tanta autoridad, aunque seguía siendo el que más cerca estaba del gol.



Sergi Roberto y Lewandowski lo intentaban con sendos remates de cabeza desviados, antes de que Xavi decidiese, pasada la media hora, cambiar los extremos. Así, sentaba Raphinha y a un Ansu Fati muy impreciso esta tarde, para dar entrada a Ferran y al imprevisible Dembélé.



Pero un pisotón por detrás de Marcos Alonso a Joselu cuando este se internaba en el área lo cambió todo. El propio Joselu, con quien sus compañeros no habían podido conectar en el todo partido engañaba a Ter Stegen para empatar el choque en el 73. Y, a partir de entonces el partido ardió en llamas.



Mateu Lahoz expulsaba a Jordi Alba, en cuatro minutos, por protestar, y también a Vinici de Souza poco después, también por doble amonestación. Y el VAR corregía su decisión de echar por roja directa a Cabrera por una inexistente agresión a Lewandowski.



El partido se hizo áspero, con constantes protestas, interrupciones y Mateu Lahoz encarándose con unos y otros, y eso hizo aumentar también la temperatura en las gradas del Camp Nou.



En ese escenario de diez contra diez, el Barça recuperó el mando y tuvo tres claras ocasiones para ganar el partido en la recta final. Pero Álvaro Fernández voló para neutralizar una cabezazo de Christensen que se colaba rozando la cepa del poste derecho y evitaba otro tanto azulgrana en una mano a mano con Lewandowski. Pedri tuvo la última también en el añadido, pero su remate desde la frontal se marchaba muy desviado.



El empate en el último derbi de 2022 da algo de oxígeno a un Espanyol que recupera también autoestima tras una primera mitad de temporada muy irregular y mantiene líder al Barça, aunque ahora empatado a puntos con el Real Madrid, y con mejor 'goal average'.