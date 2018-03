Barcelona consigue sus primeros puntos de la Liga 2017-2018

El Barcelona debutó hoy en la nueva temporada de la liga española y lo hizo con una victoria como local ante el Betis, en un partido muy tenso no solo por el flojo momento que vivió el equipo durante la pretemporada, sino por la situación de inseguridad que actualmente se vide en la Ciudad Condal.



El jueves de la semana pasada se registró un atentado terrorista en Las Ramblas de Barcelona, que dejó 13 muertos y casi 100 heridos. Por ello las medidas de seguridad en el Camp Nou se intensificaron y el estadio barcelonista solo tuvo la mitad del aforo acostumbrado.



En la cancha, Ernesto Valverde debutó oficialmente como entrenador y lo hace con la obligación de ganar y gustar, sobre todo luego del baile que el Real Madrid le dio a su equipo en la Supercopa de España.



LOS PRIMEROS GOLES

El Barcelona arrancó el partido dominando, como todos esperaban, pero no sería hasta pasada la media hora del partido cuando lograría sacudirse la presión con goles.



En la primera anotación Messi logró recuperar la pelota en tres cuartos de cancha y abrió hacia la punta derecha, donde entró Deulofeu y con un disparo cruzado logró anotar el 1-0 al minuto 36'.



Parecía que la pelota la tocaban Tosca, defensor del Betis, y el mismo Messi, pero al final fue el canterano quien se adjudicó la diana.





El mismo Deulofeu participó también en la segunda diana, pero como asistente. Le robó la pelota a Mandi y envió una diagonal retrasada para Sergi Roberto, que marcó el 2-0 al 39'.

Segundos antes del gol de Sergi Roberto, Mascherano había evitado que Sergio León marcara el 1-1, con una gran barrida en el último momento. Tras esa acción empezó el contragolpe culé que se convirtió en el 2-0.





El segundo tiempo pintaba para que el Barcelona aumentara el marcador e incluso le diera minutos al recién llegado Paulinho, pero el gol se le negó.Lionel Messi quería su gol, pero las cosas se complican cuando no tiene a Neymar o Suárez como compañeros. Aún así el argentino estrelló una pelota en el travesaño al 61' y diez minutos más tardes mandó un tiro libre cerca de la portería del Betis.Al 82' Messi lo intentó de cabeza en un tiro de esquina, pero tampoco pudo marcar. Parecía tan obstinado en conseguirlo que se le vio frustrado al final por no poder aumentar el 2-0.Valverde no se arriesgó con Paulinho y terminó el partido con un once un poco más defensivo, pues también metió a a Aleix Vidal y Lucas Digne. El único hombre para reforzar el ataque fue Denis Suárez, pero ni él pudo marcar.El 2-0 fue inamovible y el Barcelona se echó a la bolsa los primeros tres puntos de la nueva Liga.El Barcelona salió con Ter Stegen; Semedo, Mascherano, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Sergi Roberto; Messi, Alcácer y Deulofeu.

El once del Betis fue Adán; Barragán, Mandi, Feddal, Tosca; Camarasa, Guardado, Joaquín, Narváez, Nahuel; y Sergio León.