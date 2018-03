Barcelona busca seguir creciendo en la Liga

En una semana en la que el fútbol ha quedado en un segundo plano por los giros de guión en el entorno azulgrana, el Barcelona buscará este sábado (16:15 GMT) en Mendizorroza aislarse de los vaivenes extradeportivos y seguir creciendo poco a poco ante el Alavés.Después de debutar con una victoria solvente ante el Betis (2-0), la escuadra entrenada por Ernesto Valverde ha vivido unos días en los que se ha hablado de todo menos del encuentro contra el conjunto vitoriano.Neymar da Silva fue uno de los nombres propios de la semana. A pesar de que sus regates ya no encandilan al público del Camp Nou, el brasileño sigue siendo noticia ya sea en la cuenta de Instagram de Leo Messi y de algunos de los jugadores del primer equipo, con los que se reencontró esta semana en Barcelona, o en los despachos de Arístides Maillol, después de que el club interpusiera una demanda al jugador del París Saint Germain por incumplimiento de contrato.A la sombra todavía alargada del brasileño, se suman las indecisiones en la parcela deportiva.Cuando parecía que la contratación del marfileño Jean Michael Seri (Niza) estaba a punto de anunciarse, el club descartó a última hora al centrocampista por "razones técnicas".El jugador que, a falta de la confirmación oficial, parece estar más cerca de vestir de azulgrana es el delantero Ousmane Dembélé (Borussia de Dortmund).En cualquier caso, el jugador francés no estará a disposición de Ernesto Valverde, que intentará obviar la montaña rusa instalada lejos del césped para seguir evolucionando su idea futbolística, si bien a 25 de agosto la plantilla todavía no esta cerrada.A la espera de conocer la lista de convocados, el preparador extremeño podrá contar con Andrés Iniesta, que ayer recibió el alta médica, y con el brasileño Paulinho Bezerra, que podría debutar como azulgrana. No estará, en cambio, el delantero uruguayo Luis Suárez, que sigue recuperándose de una lesión en la rodilla, por lo que su lugar lo podría ocupar de nuevo Paco Alcácer, que ante el Betis jugó de extremo izquierdo.De hecho, ante las bajas en ataque, todo apunta a que Leo Messi ocupará la posición de 'falso nueve' acompañado por el delantero valenciano y Gerard Deulofeu, un 'tridente' con el que el Barcelona intentará repetir la victoria que hace apenas tres meses logró en la final de la Copa del Rey (3-1), precisamente, ante el mismo rival de mañana.El Alavés, por su parte, debutará en su casa con la misión de puntuar ante la maquinaria azulgrana y comenzar su reconstrucción. Los albiazules llegan a este encuentro tras caer derrotados en Butarque ante el Leganés por 1-0, en un arranque liguero que les ha llegado demasiado pronto, ya que la plantilla alavesista se encuentra inmersa en numerosos cambios.