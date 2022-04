Barcelona busca asegurar la Champions

El bajón de juego del Barcelona no le ha impedido seguir asentado en los puestos de Liga de Campeones y un triunfo en el partido aplazado ante el Rayo Vallecano, que quiere acercarse aún más a la permanencia, le pondría en una situación prácticamente definitiva para sus intereses respecto a la máxima competición continental.



Si el conjunto de Xavi Hernández, segundo clasificado, logra los tres puntos tendría un margen de nueve respecto el equipo que marca la zona de Liga Europa, el Betis, a falta de cinco jornadas. Así, a partir de entonces, tan solo necesitaría sumar seis puntos en cinco partidos para sentenciar matemáticamente su objetivo.



El Barça llega a la cita ante el Rayo todavía con opciones matemáticas de alcanzar al Real Madrid y muy mermado físicamente tras estar a punto de completar la tercera semana seguida con tres partidos. El cansancio se hizo evidente el jueves en el triunfo ante la Real Sociedad (0-1), en un partido que se alargó hasta el minuto 100.



Los centrales Ronald Araujo, con molestias en la rodilla derecha, y Gerard Piqué, que se resintió de sus problemas en el aductor izquierdo, están en la lista para enfrentarse al Rayo. También lo Dani Alves, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Jordi Alba, los otros tres que evidenciaron molestias el jueves.



Falta por ver si están en condiciones para ser titulares habiendo pasado tan solo 72 horas entre un partido y otro. Así, jugadores como Eric García, Clément Lenglet y Sergiño Dest podrían ser sus relevos en el once en caso necesario.



Los que no están en la lista, en la que destaca la novedad de Arnau Tenas como tercer portero, son Pedro González 'Pedri', Samuel Umtiti, Sergi Roberto y Ansu Fati, que siguen recuperándose de sus lesiones.



El Barça intentará terminar con la racha de dos derrotas consecutivas en el Camp Nou, ante el Eintracht Fráncfort (2-3) y el Cádiz (0-1), que le comportaron la eliminación de la Liga Europa y despedirse prácticamente del título de Liga, respectivamente.



Enfrente estará el Rayo, recuperado anímicamente tras su victoria de visitante contra el Espanyol, que puso fin a una mala racha de trece partidos de Liga sin ganar, todos los disputados este 2022.



Tras esa victoria el Rayo suma 37 puntos y está siete por encima del descenso que marca el Granada, con el que además tiene a su favor la diferencia de goles en caso de empate. De esta forma, el equipo madrileño respira tranquilo porque sabe que la salvación parece encarrilada, aunque es consciente de que no está consumada.



Para este encuentro, Andoni Iraola tiene dos buenas noticias.



La primera es que recupera a su lateral derecho titular, el internacional albano Iván Balliu, que se perdió la última jornada por sanción. Su sustituto, el canterano Mari Hernández, rindió a un buen nivel.



La segunda es que podría reaparecer Radamel Falcao. El delantero colombiano entró en la última convocatoria frente al Espanyol, aunque la idea que tenía su técnico era que no participase salvo en caso de máxima necesidad por el resultado, algo que no hizo falta. Ahora, dos meses después de su último partido, el 26 de febrero, podría volver a jugar tras superar una lesión muscular en un gemelo.



La acumulación de partidos los últimos días podría hacer que Iraola rote. En ese caso jugadores como el central Mario Suárez o el centrocampista senegalés Pathé Ciss podrían tener su oportunidad.