Barcelona anota una media docena de goles al Sporting

El Barcelona recibió al Sporting de Gijón, ex equipo de su entrenador, Luis Enrique Martínez, con la obligación de sacar los tres puntos para metele presión al Real Madrid, y lo logró de manera contundente.Sacó una victoria contundente (6-1) y llega a 57 puntos, a la espera de lo que pueda hacer el Real Madrid ante Las Palmas, partido programado para las 2:30 de la tarde (hora de El Salvador) Pese a que el duelo parece sencillo, el timonel culé se ha negado a realizar rotaciones y sale con la MSN (Messi, Suárez y Neymar) en ataque.No tardó mucho el Barcelona en ejercer el dominio y abrir el marcador. Apenas al minuto 8 la genialidad de Messi, combinada con un gran pase de Javier Mascherano, permitieron que el equipo local se fuera arriba.La conexión argentina hizo que el marcador se abriera gracias a un gol de cabeza de "la Pulga", ante la salida desesperada del portero rival.Y dos minutos más tarde apareció Luis Suárez para influir en el 2-0. El uruguayo, sin ángulo, disparo y su trazo pegó en un defensor del Sporting, Juan Rodríguez, que hundió el balón en su propia portería.Parecía que con ambas anotaciones el Sporting quedaba en la lona y que se venía una goleada, pero eso estaba alejado de la realidad.El equipo de Gijón demostró que estaba para soportar y dar, así que al minuto 21 respondió con un gol de Carlos Castro. El 2-1.Gracias a eso el partido se puso atractivo. El Barcelona lucía débil en defensa, pero en ataque tiene una pegada bárbara que le permitó responder con el tercer tanto.La nueva diana llevó la firma de Luis Suárez y fue un golazo. El uruguayo, en el área, cazó el balón en el aire y con un derechazo la colocó en el ángulo superior derecho de la meta que cuidaba Cuéllar.Burgui estuvo cerca de marcar el segundo para el Sporting y Cuéllar tapó también una opción de Neymar para el cuarto, lo que indicaba que el segundo tiempo pintaba para más emociones.Estas son las mejores fotos del primer tiempo. Seguinos en Instagram para ver las mejores imágenes del partido:Con el partido inclinado del lado azulgrana, Luis Enrique optó por mover sus piezas y Luis Suárez no volvió a la cancha tras la plática en los camerinos.En su lugar entró Paco Alcácer, que rápidamente encontró la manera para poner el cuarto tanto, con la gran complicidad de Lionel Messi.El delantero centro peleó una pelota con los zagueros y el balón suelto lo tomó Messi, quien jaló las marcas y luego habilitó a Alcácer. El ex del Valencia únicamente tuvo que liquidar al portero para el 4-1 al 49'.Con el partido ya decido, fue el turno de Messi para salir del campo y llegó el portugués André Gomes, pero eso no diezmó el potencial en ataque del club culé.Al 65' apareció Neymar para anotar y lo hizo con una gran diana de tiro libre. El brasileño disparó sobre la barrera desde el perfil derecho y la clavó justo en el ángulo para el 5-1.El Barcelona ya tenía un pártido tranquilo, pero todavía tuvo el ánimo para marcar un tanto más. Rakitic, con un misilazo dentro del área, sentenció el partido con el 6-1, al minuto 87, y el triunfo le da al equipo blaugrana el liderato momentáneo, a la espera de lo que haga en minutos el Real Madrid.