Barcelona afianza su primera plaza tras triunfo en Bilbao

El Barcelona se enfrentó al Athletic Club de Bilbao con la misión de mantener su ventaja sobre los perseguidores Valencia y Real Madrid, que respiran en la nuca de los culés.



Dos goles fueron suficientes. Messi y Paulinho fueron los responsables de volcar la balanza para los de Valverde, quien retornó s San Mamés triunfante.

El Barça sale con Paulinho y André Gomes como oxigenadores del medio terreno. Esta es la alineación completa:

El juego en 16 minutos se encuentra 0-0 en San Mamés, casa de los leones de Bilbao. Los locales reclamaron una mano y penalti a su favor, pero la acción no lo ameritó.



El juego, intenso en 21 minutos, luego de que Ter Stegen salvara a los suyos tras una ocasión que no concretó Aduriz, mientras que Messi mandó al tubo un disparo luego de quitarse a un par de zagueros y al mismo portero anfitrión. Ni el argentino mismo se la creyó.



Esta fue la ocasión que el "10" del Barcelona no logró encajar en el marco bilbaíno.





Y esta fue la que Ter Stegen tapó de gran forma:Pero los barcelonistas hallaron el primero al minuto 36, gracias a la intervención y definición de Messi.Así fue el golazo de los catalanes:El complemento inició con un Barcelona que no quitó el pie del acelerador y que intentó desde los primeros instantes duplicar los dígitos a su favor. Pero al 52', Raúl García con la testa estuvo al borde anotar el empate, pero su remate se estrelló al palo y se fue fuera.Luis Suárez no ha tenido puntería y ya dejó ir en al menos dos ocasiones sus chances a gol. Sobre 70 minutos, los culés se quedan en el muro del 0-1.Ter Stegen, a falta de menos de 10 minutos, volvió ma intervenir y rescató una chance difícil de sacar. Partidazo del germano.Paulinho marcó el segundo de la noche para los barcelonistas tras cazar un balón que quedó a la deriva, listo para conectarlo a solas, con el arquero y defensas abatidos.Momentáneamente, y a falta de que el Real Madrid encare al Girona este domingo, el Barcelona le saca ya ocho puntos de ventaja. Los de Valverde se van con una sonrisa.