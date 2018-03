Barcelona acaba con mala racha ante la Real Sociedad

SIN PROCEDENCIA. El brasileño Neymar anotó desde el punto de penalti el único gol con el que el Barcelona rompió una racha de 10 sin ganar en el estadio San Sebastián y de pasó puso un pie en las semifinales de la Copa del Rey. El gol de sudamericano llegó al minuto 21 y fue suficiente para vencer a la Real Sociedad, que no tuvo reacción para igualar el marcador en casa.El partido arrancó parajo y apenas al primer minuto del partido el conjunto local reclamó un penalti sobre Willian José, después de que Piqué lo detuviera en el área con el brazo. Pero el árbitro no compró.Lo contrario sucedió 20 minutos después, cuando Aritz le pegó una patada a Neymar y el brasileño cayó al suelo pidiendo el penal. Esta vez el árbitro sí consideró que había pena máxima y el mismo Neymar hizo efectivo el penal para poner el 0-1 en el marcador.Con la ventaja en la pizarra, el Barcelona intentó buscar más la cabaña de Rulli, pero el primer tiempo no fue del todo sencillo.Messi estuvo bien marcado y en varios episodios se le vio molesto y frustrado por las faltas que le cometían, como una de Yuri al 24', a la cual el argentino respondió con un empujón, sin importarle que su rival era más alto que él.Incluso sobre los últimos minutos del primer tiempo el argentino se vio envuelto en una gresca, tras recibir nuevamente una falta. Reclamó airadamente el árbitro y el juez decidió amonestar al "10" culé.Messi se fue a los camerinos muy molesto y reclamándole más al réferi, al punto que tuvo que ser controlado por compañeros y asistentes, quienes le pedían calma para evitar una segunda amarilla y una roja.Para la sgeunda parte ambos equipos salieron con los mismos jugadores, pero ha sido el Barcelona quien intensificó la presión alta y busca el segundo gol.Neymar tuvo la primera de peligro, pero no le llegó por poco a un centro.El equipo catalán no puso en riesgo la ventaja en el marcador y a pesar de tener varias opciones de aumentar la cuenta, no encontró el camino al gol. Por parte, la Real Sociedad trató a forma de sacudirse la presión, pero no encontró espacios para transitar y llegar con claridad sobre la portería blaugrana.La major opción de la Real para igualar el marcador llegó sobre el 90' tras un cabezazo de Illarramendi que se fue desviado, tras el cobro de un tiro libre.Por eso Luis Enrique Martínez, técnico del Barcelona, recurre a su delantera titular, "la MSN", formada por Messi, Suárez y Neymar:





