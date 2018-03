Barcelona a la final de la Copa del Rey

XI #FCB:

13. Cillessen

3. Piqué

4. Rakitic

6. Denis

7. Arda

9. Suárez

10. Messi

18. Alba

20. S. Roberto

21. A. Gomes

23. Umtiti#FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 7, 2017

Barcelona se clasificó a la final de la Copa del Rey tras empatar a uno ante el Atlético de Madrid en el juego de vuelta de la ronda de semifinales. Así, los catalanes buscarán, ante el ganador de la serie entre Celta y Alavés, su vigésimonoveno título en la competición.Eso sí, los culés no podrán contar en la final con su delantero Luis Suárez, ni con el lateral izquierdo Sergi Roberto quienes vieron tarjeta roja en el choque de este martes.Los madridistas tenían la obligación de ganar por diferencia de dos para avanzar a la final y para ello se aferran a realizar un partido completo con la garra y actitud mostrada en el segundo tiempo del partido de ida, cuando tuvieron al menos tres oportunidades para empatar el juego.Una de las novedades en el club blaugrana fue el regreso de Andrés Iniesta a la convocatoria, aunque comenzó en el banquillo de suplentes.El Atlético hizo buenos los pronósticos y salió muy enchufado al juego al punto de tener la primera oportunidad en las piernas del belga Yannick Carrasco, quien al minuto 5 no pudo vencer a a Jasper Cillensen que logró repeler el tiro del delantero.Luego, al 11 fue el francés Antoine Griezmann el que estuvo cerca de marcar, pero el toque de cabeza llegó directo a las manos del portero del Barça.En los primeros 20 minutos fue el Atlético el que tomó el dominio de la pelota y por medio de Diego Godín y Filipe Luis volvió a tocar a la puerta de Jaspersen.Pero a partir del 30 el Barcelona fue equilibrando las acciones y no necesitó de mucho tiempo para ponerse en ventaja, puesto que al 42, Luis Suárez aprovechó un rechazo tibio del portero Moyá, a tiro de Messi para abrir el marcador y poner distancia en el global (3-1).En el segundo tiempo el Atlético volvió a apelar a sus ideales y arrancó con ímpetu y se vio beneficiado por la expulsión que sufrió Sergi Roberto con tarjeta roja directa tras una fuerte entrada a Filipe Luis al minuto 57.Poco después Griezmann se encontró con el gol, que suponía el empate, pero el árbitro asistente consideró que existía fuera de lugar, aunque en la repetición se aprecia que el delantero rojiblanco estaba habilitado.Eso sí, las cosas para el Atlético no fueron por mucho tiempo buenas puesto que al 68 el belga Yannick Carrasco también vio roja directa.Pero el Atlético no se dio por vencido y trató de vender cara la eliminación y al minuto 82 consiguió el tanto del empate que le metió de lleno de nuevo al juego.En los últimos minutos Suárez intentó una contra y en su intento por ganar la posición conectó el rostro de un rival, lo que le valió para ver la roja y así ser ausencia en la final.Estas son las alineaciones de ambos equipos.