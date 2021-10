Barcelona-Real Madrid: Jordi Alba, posible baja para el clásico

Barcelona se alista para disputar el encuentro contra Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga Santander este domingo 24 de octubre en el Camp Nou. En una nueva edición del clásico español, los azulgranas atraviesan una crisis futbolística y hoy, un nuevo dolor de cabeza aparece para Ronald Koeman.

#FCB ���� #NoticiaSPORT



�� Jordi Alba sufrió un esguince en el partido ante el Dinamo de Kiev



��Alba está trabajando a contrarreloj para poder jugar el clásico del próximo domingo ante el Real Madrid



✍️ @bonagerman https://t.co/No2Ml6rGIh — Diario SPORT (@sport) October 21, 2021

Jordi Alba sería baja para el enfrentamiento contra Real Madrid, pues sufre de un esguince en el pie derecho y no llegaría en óptimas condiciones al derbi de LaLiga Santander. De acuerdo al diario catalán ‘Sport’, el defensa se sometió a pruebas médicas y estas habrían arrojado que la lesión que aqueja sería en el empeine.

El mismo lateral anunció que sufrió un golpe durante el partido contra Dinamo por la Champions League disputado el último miércoles. “He dejado el pie muerto y me ha dado en la puntera. Me ha hecho bastante daño. Algo tengo, no creo que sea grave; pero algo tengo, porque me ha hecho bastante daño”, declaró.

Confía en llegar

A pesar del golpe sufrido, Jordi Alba espera llegar al partido contra Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga Santander. “Llegamos al clásico con buenas sensaciones. Tras ganar al Valencia y ganar aquí hoy. Creo que son dos partidos muy buenos. La gente está respondiendo. Nos esperamos un partido muy difícil contra el Real Madrid. Da igual cómo llegues, esperemos dar una alegría a la afición”, comentó.

Barcelona disputa una irregular campaña en LaLiga Santander, ya que marcha séptimo en la tabla de posiciones con 15 puntos, a cinco del líder Real Madrid. El cuadro de Ronald Koeman necesita una victoria para acortar diferencias con su eterno rival y meterse entre las primeras casillas.