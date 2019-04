Barcelona: "Ahora Dembélé tiene un nivel superior al de Neymar"

BARCELONA. El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, admitió que trabaja para la renovación vitalicia de Leo Messi, algo que espera concretar antes de la conclusión de su mandato (2021), aunque está convencido de que si el Barça le pusiera una cláusula de un euro, el argentino no abandonaría la entidad azulgrana.

En unas declaraciones al programa El Rondo, de La2 de TVE, el dirigente aseguró que aún no se ha reunido con Jorge Messi, el padre del jugador, para tratar sobre el asunto.

"Quiero que firme de por vida, lleva aquí más años que en Argentina y no me imagino al Barça sin Messi", insistió Bartomeu.

Pero Bartomeu también hablo de la importancia de Ousmane Dembélé y de Philippe Coutinho en el proyecto blaugrana y señaló que el francés está en un momento superior que Neymar.

A Ney lo vendieron al PSG de Francia por más de 200 millones de euros, dinero que sirvió precisamente para costear los dos fichajes mencionados y que son la nueva apuesta de la dirigencia.

Durante la entrevista, Bartomeu se refirió a las siguientes cuestiones de actualidad:

- El fichaje de Cristiano Ronaldo por el Juventus:

"Para la marca de LaLiga, para lo que simboliza, fue una mala noticia. Se fue a otra Liga. No fue una buena noticia para los que pensamos en el fútbol global".

- Neymar?

"No es posible (que regrese al Barça), porque hemos hecho otro proyecto con Dembélé y Coutinho con la cláusula que se abonó. Ahora Dembélé tiene un nivel superior al de Neymar.

- ¿El City de Guardiola o la Juve de Cristiano en la final?

"No es el momento de hablar de una final. No soy supersticioso, nadie nos da miedo, ni entrenadores ni jugadores. Podemos enfrentarnos con cualquiera, pero hay que ser cautos".

- ¿Volvería Guardiola al Barça?

"Está en el City, tiene un contrato muy largo y nosotros tenemos un buen entrenador. ¿Si lo llamaría si tuviera la necesidad? Sí.

- ¿Griezmann?

"Es un tema sobre el que no tengo que responder yo. Tiene contrato. Si jugará en el Barça? La decisión es siempre del jugador, recuerden el caso Neymar. En general, los jugadores están en grandes clubes y cuesta mucho cambiar. De todos modos, el caso Griezmann no está sobre la mesa, porque las reuniones (con el equipo técnico) para planificar la próxima temporada aún no se han celebrado. Ni Griezmann ni su entorno han llamado al Barça".

- ¿Quién saldrá?

"Siempre hay alguna (baja), pero no hay nada decidido. Hasta mayo no se decide".