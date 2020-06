Barcelona - Atlético de Madrid: los momentos decisivos de sus temporadas

Todo estará en juego cuando el Atlético de Madrid se dirija al noreste para enfrentarse al Barcelona el 30 de junio, donde el Barcelona luchará con uñas y dientes por el título y el Atleti por la clasificación para la próxima temporada de la Liga de Campeones. ¿Pero cómo han llegado a este punto durante lo que ha sido una temporada de altibajos para ambos equipos?

La lesión de pretemporada de Messi (agosto de 2019)

El talismán argentino se lesionó en los entrenamientos justo cuando el Barcelona estaba dando los últimos toques a sus preparativos para la temporada 2019/20, lo que le impidió disputar los cuatro primeros partidos del campeonato de LaLiga. Sin él, los blaugrana perdieron en la primera jornada frente al Athletic Club, y se vieron frustrados por el empate con el recién ascendido Osasuna. Un Messi que aún no estaba en plena forma reapareció en la quinta jornada contra el Granada, pero no pudo evitar la derrota por 2-0. El número 10 del Barça es tan importante que el equipo no es visiblemente el mismo sin él. Desde que se recuperó de su lesión, se ha colocado en lo más alto de la clasificación de LaLiga en cuanto a goles y asistencias, coincidiendo con la subida del Barcelona hasta lo más alto de la clasificación. Necesitará estar en plena forma para atravesar una defensa del Atleti notoriamente dura.

Messi es el ganador del Wanda (diciembre de 2019)

Avanzamos tres meses y fue ese hombre de nuevo, Leo Messi, quien decidió el primer encuentro entre estos dos equipos esta temporada. Su gol en los últimos momentos, a falta de cuatro minutos para el final del tiempo reglamentario, marcó la diferencia en la victoria por 1-0 del Barça en el Wanda Metropolitano y definió otra característica de la temporada de los actuales campeones: su capacidad de marcar goles en los minutos finales para conseguir puntos cruciales. Ningún otro equipo de LaLiga ha marcado tantos goles en los últimos 15 minutos de los partidos como el Barcelona (14), lo que le ha dado puntos que probablemente serán decisivos en la lucha por el título.

Atleti en "transición" (diciembre 2019)

Tras la derrota del Atleti ante el Barcelona, Diego Simeone hizo un comentario en la conferencia de prensa posterior al partido que se ha repetido una y otra vez al describir la temporada del club. El argentino afirmó que el 2019/20 es "un año de transición" para el club, dado que la mitad de los titulares de la temporada anterior se habían ido en el verano de 2019 y los recién llegados tardaban en aclimatarse. La cita ha enmarcado las actuaciones del equipo desde entonces, pero si pueden concluir la clasificación para la Liga de Campeones en un año llamado de "transición", entonces la temporada podría determinarse como un éxito. Un resultado positivo contra el Barcelona debería contribuir en gran medida a lograrlo.

Quique Setién reemplaza a Ernesto Valverde (enero 2020)

La temporada del Barcelona ha sido una historia en dos tiempos. Setién reemplazó a Valverde después de la jornada 19 y la derrota en la Supercopa de España contra el Atleti. El nuevo entrenador llegó buscando imponer un estilo de fútbol diferente, inspirándose más en la tradición de fútbol de posesión del club que su predecesor. Si bien la transición ha sufrido el parón forzoso debido a la pandemia de COVID-19, podría jugar a favor del Barcelona si los oponentes se cansan más rápido a medida que los partidos se vayan sucediendo.

Gloria para el Atleti en Anfield (marzo 2020)

El último partido del Atleti antes del descanso forzoso fue quizás su actuación más importante de la actual etapa: una victoria en Anfield contra el Liverpool, vigente campeón de Europa, que definió la temporada. No sólo dio al equipo un gran impulso en términos de moral, sino que también vio la aparición de un jugador que podría ser crucial para el Atleti no sólo contra el Barcelona, sino también en la recta final de la temporada: Marcos Llorente. El centrocampista llegó a marcar dos veces en la prórroga esa noche y desde entonces se ha desempeñado en un papel más ofensivo, con gran efecto.

El récord de empates (junio de 2020)

El empate 1-1 del Atleti con el Athletic Club en su primer partido tras el parón forzoso por coronavirus fue el 13º de la temporada, igualó el récord del club de más empates en un mismo campeonato. Esto es clave para entender su temporada; no han perdido muchos partidos, pero no han ganado tantos como podrían haber esperado. Necesitarán todos los puntos que puedan conseguir para asegurarse un puesto en la Liga de Campeones, empezando por alguno contra el Barcelona.