Críticas y felicitaciones por Balón de Oro a Messi

Messi, atacante del París Saint-Germain, ganó su séptimo Balón de Oro al imponerse en una ajustada votación al delantero polaco Robert Lewandowski, del Bayern Múnich, y al centrocampista italo-brasileño Jorginho, del Chelsea, que cerró el podio en la carrera por el prestigioso galardón que cada año entrega la revista France Football.

Algunos vieron con recelo la entrega del galardón al exjugador del Barcelona y último fichaje estelar del PSG, y mostraron cierto asombro por no ser declarado ganador el polaco Lewandowski.

Para el jugador alemán del Real Madrid, Toni Kroos, su compañero Benzema merecía el Balón de Oro.

"En primer lugar, debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser justos. En mi opinión, no es el caso en absoluto esta vez. Benzema debería haber sido el número ‘1′ si realmente se estuviera buscando al mejor jugador individual del año pasado, porque veo de cerca lo excepcional que es”, dijo Kroos.

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, mostró respeto por el ganador del Balón de Oro, el argentino Lionel Messi que conquistó su séptimo galardón, pero aseguró que se lo habría dado al francés Karim Benzema.

"Se lo puedes dar a Messi por la carrera que ha tenido, pero entonces no se lo puedes dar a Robert Lewandowski. Es complicado, pero Mo Sala debería haber estado mucho más arriba", comentó Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool.

El exportero españo Iker Casillas también opinó sobre el Balón de Oro de Lionel Messi.

“Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mí, Messi, es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia, pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta. Lo hacen difícil otros”, dijo Casillas.

"Con todo el respeto que debo a Messi y a los otros grandes futbolistas nominados, ninguno de ellos tenía tantos méritos como Lewandowski", expuso el alemán Lothar Matthaüs, Balón de Oro en 1990, en desacuerdo con el premio de la edición 2021

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, felicitó al delantero argentino Lionel Messi tras sumar su séptimo Balón de Oro, "un homenaje justo" para un "talento impar", según dijo.



"Felicidades, Leo Messi, por otro Balón de Oro. Sin duda es un homenaje justo para un talento impar. Siete veces, ¡muchas gracias!", declaró el triple campeón mundial (1958, 1962 y 1970) en sus redes sociales.



Actualmente, Pelé, de 81 años, se encuentra convaleciente después de que en septiembre pasado le extirparan un tumor en el colon que le obligó a estar hospitalizado un mes y a someterse a un tratamiento de quimioterapia aún en curso.



Entre los méritos del exjugador del Barcelona están la Copa América que ganó este año con Argentina, que supuso además su primer título con la absoluta Albiceleste; la Copa del Rey que conquistó con el conjunto catalán, y sus registros goleadores en las diversas competiciones en las que participó.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que "nunca se puede decir que darle el Balón de Oro a Leo Messi es injusto", después de que el argentino se llevara en París, por séptima vez, el galardón que otorga la revista France Football.



"Nunca podemos decir que sea injusto darle el Balón de Oro a Messi. Para mí es un show, una forma de hacer el fútbol más entretenido. Es un gran logro para Messi, para Alexia y para Pedri", dijo el técnico español en rueda de prensa, al referirse también al Balón de Oro que recibió Alexia Putellas y el premio al mejor joven que obtuvo Pedri, ambos barcelonistas.

"Tenerlo con seis balones y ahora tenerlo con siete es una cosa que se aprecia mucho. Creo que es algo muy bonito y esperemos que disfrutemos todos juntos y que todo el equipo podamos hacer una gran temporada finalizando con, aparte de logros individuales, con logros colectivos, que es el objetivo que tenemos todos", dijo El entrenador del París Saint-Germain (PSG), el argentino Mauricio Pochettino, al felicitar este martes a su compatriota Leo Messi por su séptimo Balón de Oro.