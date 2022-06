Bale: "Clasificar al mundial es algo de lo que siempre estaré orgulloso"

El capitán de Gales Gareth Bale reflejó la euforia que vivió la selección que ganó en Cardiff a Ucrania (1-0) para lograr la clasificación para Catar 2022 y que calificó como un sueño del que siempre se sentirá orgulloso.



"Es difícil expresarlo con palabras", dijo Bale de la clasificación para el Mundial. "Es por lo que hemos estado trabajando durante toda nuestra carrera. Poder hacer esto por los aficionados, el país, nosotros mismos y nuestras familias es algo único. Es un logro increíble y algo de lo que siempre estaremos orgullosos".



El ya exjugador del Real Madrid indicó que la presencia en un Mundial, para Gales, "significa todo". "Es la última pieza del rompecabezas que todos queríamos y vamos a celebrarlo como se merece"



"Es un sueño. He trabajado para lograr esto desde que debuté", insistió el atacante galés.



En términos similares se pronunció el meta Wayne Hennessey, el hombre más destacado del partido que reconoció haber completado su mejor actuación con el equipo nacional.



"Ha sido increíble. Todos, incluso los que no jugaron esta vez fueron increíbles. Es el mejor partido que he tenido con la camiseta de Gales, estoy en una nube", relató el meta del Crystal Palace.



"Somos un país pequeño y es genial ir a una Copa del Mundo", apuntó Hennessey.