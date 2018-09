Baja venta de boletos para partido entre Brasil y El Salvador

Elías Polío, promotor del partido entre El Salvador y Brasil, aseguró que difícilmente el estadio FedEx Field, en Maryland, lucirá pletórico esta noche y según sus cuentas solo unos 17 mil aficionados asistirían al juego.

Polío advirtió que los salvadoreños han perdido el interés por ver a la selección salvadoreña y planteó que está la posibilidad de que El Salvador también juegue contra Argentina en una futura fecha FIFA, pero aún no hay nada concreto y mucho depende del juego de esta noche.

“Tenemos día lluvioso desde el domingo, pero nunca la gente compró boletos por adelantado y para el partido de hoy se espera que lleguen 16 a 17 mil personas. En lo personal yo me la jugaba por 45 mil personas, pero no van a llegar y es difícil que a esta hora la gente vaya a la boletería a comprar”, explicó Polío.

Según Polío, la pérdida del entusiasmo por la selección azul y blanco es la principal razón.

“Últimamente la comunidad salvadoreña no ha mostrado entusiasmo. Es consecuencia de los problemas que hemos tenido, la ausencia de un Fito Zelaya, de un Benji Villalobos y otros jugadores del ámbito local que están pasando un buen momento, no los trajeron y la gente pregunta por qué no vienen para este juego", manifestó.

Polío externó que no hay una cláusula en el contrato que exija llevar a determinado jugador. “De estos eventos sale un gran aprendizaje para el futuro y no permitir que esto suceda. Si Fito venía, si venía Benji, creo que dos mil o tres mil personas más pudieron comprar entradas”, expuso.