Baja confirmada en el Águila ante el Pasaquina

Carlos Romero, técnico principal de Águila, confirmó que el volante Joaquín Verges no será convocado esta tarde para el juego de liga ante Pasaquina por la jornada 10 del Apertura 2018 a raíz que el mediocampista sudamericano aún no se recupera de su lesión que sufrió ante Isidro Metapán el pasado 2 de septiembre por la jornada siete de la liga.

“Me lo voy a guardar esta tarde, Joaquín (Verges) aún no está recuperado al 100 por ciento de su lesión, no lo quiero arriesgar, él desea jugar esta tarde luego de su reposo de la semana pasada pero no veo conveniente forzar su regreso”, admitió Romero telefónicamente desde San Miguel a horas del duelo ante los unionenses en el estadio Juan Francisco Barraza.

Verges ha sido pieza fundamental en el alza que ha mostrado el equipo emplumado en las últimas tres jornadas donde ha alcanzado sendas goleadas ante Audaz (0-4), Isidro Metapán (4-0) y Luis Ángel Firpo (1-3) donde ha anotado dos de los 11 goles que el equipo negro naranja ha logrado, a excepción de Firpo donde el uruguayo no jugó.

Romero confesó que “vamos a evaluarlo la semana siguiente a fin de saber si lo convocamos ante Alianza para el juego del miércoles en el Cuscatlán, la idea es esa, convocarlo, pero será el informe médico que recibamos para determinar si será convocado como titular o lo tendré comoi una de las variantes para ese partido”, acotó.

Verges ha jugado siete partidos de liga con la franela negro naranja y ha anotado tres goles antes de sufrir una contractura en uno de sus muslos durante el partido ante Isidro Metapán que lo alejó del juego en Usulután ante los pamperos con victoria migueleña.

“Vamos a evaluar el tema, por el momento Kevin Sagastizado hizo un gran trabajo en Usulután ocupando el puesto mde Verges y anotó uno de los tres goles ante Firpo, posiblemente repita con él ya que tengo también a Diego (Galdámez Coca) que regresa de la selección nacional como otra opción para ubicarlo en ese puesto”, indicó el técnico guadalupano de los emplumados.