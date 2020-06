Baires: "Esperamos que el grupo sea igual o mejor que el torneo anterior"

Uno de los fichajes estelares del Once Deportivo, Gilberto Baires, destacó que el equipo fronterizo tuvo un gran torneo en el pasado Clausura 2020 y el reto ahora es de seguir por la senda del triunfo. Los occidentales iniciaron hace unos días con entrenamientos virtuales para mantenerse activos mientras se define el inicio de la temporada.

"Saviola" formó parte del Águila la pasada temporada pero no figuró en los planes para el Apertura 2020. Recibió la propuesta del Once Deportivo y decidió estampar su firma para su cuarto equipo en la primera división. De esta manera, Baires responde a la confianza que ha recibido con el deseo de hacer bien las cosas.

"Espero que las cosas vaya bien, que todo vuelva a la normalidad de nuevo y quiero aportar en un grupo que tiene grandes aspiraciones. Es un equipo que tiene poco tiempo de haberse formado, están haciendo una gran labor y tienen un bonito reto", destacó.

Los fronterizos han realizado muchas modificaciones en su plantel pues aparte del "Saviolita" también se sumaron Daley Mena, Julio Sibrián, Gerardo Guirola y el portero Yonathan Guardado. Sobre estas incorporaciones, Baires considera que llegarán a darle ese plus importante de cara a la próxima temporada.

"El equipo tenía jugadores importantes que tuvieron que salir, pero el cuerpo técnico ha sido precavido para armar al grupo y eso es bueno. El entrenador (Juan Cortés) se comunicó conmigo desde el inicio, me hizo saber de su confianza y eso me ayudó a decidirme. Esperamos que el grupo sea igual o mejor que el torneo anterior", afirmó.

Su salida del equipo emplumado no se lo esperaba pues sentía que podían llegar lejos pero ahora espera llegar lo más lejos posible con los fronterizos.

"A todos nos tomó por sorpresa, no esperábamos que el torneo finalizara de esa manera. El Águila había formado un equipo para ser protagonista y con esa intención había tomado ese reto. Luego terminé contrato y la directiva tomó la decisión que no entraba en los planes aunque mi idea era continuar. Así es el fútbol y lo tomo como una nueva experiencia y se viene el reto con el Once Deportivo", dijo.

Los occidentales comenzaron hace unos días con la planificación de los entrenamientos virtuales bajo la dirección del cuerpo técnico a iniciar este lunes. El objetivo es que todos los jugadores tengan un lineamiento específico para mantenerse activos y estar en buen nivel cuando inicie la pretemporada. Debido a la cuarentena, el temor es que haya sobrepeso y de ahí la importancia de darle seguimiento al plantel.

Baires ve oportuna la propuesta del cuerpo técnico aunque de su parte ha aprovechado la cuarentena para hacer sus rutinas. "La cuarentena la hemos pasado tranquilos, con mi familia, mi hijo. Tratamos de pasar el tiempo haciendo actividades con ellos y en lo personal trabajando para estar activos y no resentir el tiempo parado. Por el tiempo que pasa en casa, se ocurre algo y lo hacemos con ejercicios y lo compartimos en redes sociales, trato de hacerlo con mi hijo", dijo Baires.