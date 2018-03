Baba Sule, de campeón mundial a utilero

Baba Sule fue campeón mundial sub-17 con Ghana, le anotó un gol al portero Julio César, de Brasil en 1995 y luego fichó con el Real Madrid, pero su vida dio un giro inesperado y ahora es uno de los utileros del Fuenlabrada de la segunda división del fútbol español.La historia de este exfutbolista africano la recopila el periódico Marca en su edición digital en la que afirma que Sule llegó en 1996 al Mallorca tras su participación en el Mundial juvenil en el que marcó dos goles, pero una hepatitis y lesiones truncaron en parte su sueño deportivo.LLegó a Fuenlabrada en 2015 para ocupar una de las plazas de utilero, pero antes fue motorista del portero David De Gea y ve esta oportunidad como una forma de estar conectado con el fútbol."Me dijeron que necesitaban un responsable del material. Siempre he echado de menos el fútbol y quería reengancharme a este mundo. No me lo pensé dos veces", explicó el ghanés al hablar de su nueva ocupación.Su gran salto fue en 1999 cuando el Real Madrid posó su mirada en él y lo fichó para una de sus filiales, pero nunca llegó al primer equipo y pasó al Leganés."Me rompí los ligamentos en el primer partido de la temporada. Me recuperé y el día de la reaparición volví a destrozarme la rodilla. Fue muy duro para mí", expresó a Marca.Sule tuvo un reencuentro con el Real Madrid que visitó al Fuenlabrada en el juego de ida de la Copa del Rey la semana pasada.