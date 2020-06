Axer López reforzará al Cacahuatique para el Apertura 2020

El delantero Axer López fue confirmado como nuevo refuerzo del Cacahuatique de la segunda división para el próximo Apertura 2020.

López trabaja desde hace cinco años en una funeraria de San Miguel y alterna esta actividad como ayudante de albañil.

Por una lesión y “motivos personales” dejó a El Vencedor de la primera división a inicios de marzo pasado y se enfocó en su trabajo como ayudante de albañil y en la funeraria. El Buen Samaritano es la funeraria, propiedad de su suegro, Pedro Lemus, donde labora Axer López con mucha dedicación.

Para el Apertura 2020, López se convierte en uno de los principales refuerzos, firmó contrato por un año y se declara listo para volver a las canchas. “Me siento muy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad. Vengo de la liga mayor y habrá exigencia, tenemos el objetivo de subir al equipo a la primera división. Un ascenso, es lo más bonito para un futbolista, maravilloso”, sostuvo.

López, de 24 años de edad, inició su carrera en el fútbol en el año 2012 con el equipo La Asunción de la segunda división, pasó al Dragón para el 2015 y en el año 2018 militó con el Sonsonate, pasó por el Liberal de Quelepa de la segunda división y con El Vencedor desde 2019.

Dijo que “le pido a la afición del Cacahuatique que nunca deje de creer en nosotros, mediante Dios nos dé la fuerza, lucharemos para conseguir el objetivo de ascender a la primera división”.

El delantero Rómmel Mejía también fue confirmado por el Cacahuatique para el próximo certamen “ya hemos jugado con Rómmel Mejía, es buena persona y en la actualidad está haciendo bien las cosas, es un jugador admirable, siempre he estado en comunicación con él, vía mensajes de texto, nos llevamos bien”, dijo López.

PRECAUCIÓN

Luego de salir de El Vencedor, Axer López mantuvo la confianza de volver al fútbol y el Cacahuatique le abrió sus puertas.

En la actualidad, optó por guardar medidas de seguridad y se alejó temporalmente del trabajo en la funeraria “guardamos las medidas de seguridad en la funeraria, pero me he puesto un poco al margen por el covid19, en San Miguel se reportaron muchos casos, no lo hago porque quiero, lo hago por el cuido de mi familia”.

San Miguel es el departamento con más altos índices de contagios de coronavirus en la zona oriental “la población se ha visto afectada, no quiero que mis amigos y familiares pasen esta angustia del coronavirus. Es duro llevar un fallecido a un campo santo, les digo a todos que guarden las medidas sanitarias para evitar el contagio”, enfatizó.

“Que haya finalizado la cuarentena no significa que se puede andar en la calle con libertad, debemos de obedecer las recomendaciones, a lo mejor, nosotros ya vivimos bastante, pero tenemos familia, yo tengo una hija y debemos de hacerlo por todas las familias del país”, concluyó.

Tras la primera vuelta del pasado Clausura 2020, el Cacahuatique terminó en la quinta posición del grupo B de la segunda división, con 10 puntos