Autoridades del Estadio Cuscatlán advierten de falsificación de boletos

Autoridades del Estadio Cuscatlán emitieron hoy un comunicado advirtiendo a sus accionistas sobre la detección de boletos falsos para el ingreso al sector de palco del recinto deportivo.Según la información compartida la mañana de este sábado a través de la cuenta de @ecuscatlan “se ha detectado la falsificación de pases de ingreso a palcos”.La información se originó a un día de que se dispute el partido entre el Alianza y el Santa Tecla, correspondiente a la final del Clausura 2017 , este domingo, a partir de las 3:00 de la tarde.Por eso, “se advierte que habrá estricto control para el ingreso de accionistas, para el partido del domingo 21 de mayo”.Del resto de localidades, aún no se habla de posibles fraudes; sin embargo, no está demás adquirir los boletos en las taquillas del estadio Cuscatlán, los únicos puntos de venta autorizados para hacerlo.Recuerde que la venta iniciará a las 8:30 a.m. y los portones se abrirán a partir de las 10:00 de la mañana.