Auronplay le desea suerte al FAS: "Una bendición para el ex equipo del 'Mágico' González"

El famoso streamer español, Auronplay, le mandó las mejores vibras al FAS, que este domingo juega la final ante el Alianza en el encuentro cumbre del Clausura 2021. El equipo santaneco destacó en sus redes sociales el momento en el que el famoso gamer le deseó las mejores vibras al plantel.

A través de una de sus famosas transmisiones en Twitch, plataforma que permite hacer preguntas en directo, uno de los usuarios le mencionó que este fin de semana es la final del fútbol salvadoreño. "Una bendición para el FAS de El Salvador, ex equipo del "Mágico" González, que juegan la final este domingo", dijo.

"En el nombre del In nómine Patris et Fílli et Spíritus Sancti, thank you, y que ganen", concluyó Auronplay. Este fue el curioso momento: