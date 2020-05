Aumenta el miedo en la Premier League

La vuelta a los entrenamientos de la Premier League ha despertado el miedo en algunos jugadores, que han demostrado su negativa a entrenar y su preocupación por un retorno temprano y precipitado del fútbol.



Las cifras en el Reino Unido superan cada día los 300 muertos y en total han fallecido más de 35.000 personas en las islas por el coroanvirus, pero la Premier League aprieta por un retorno en junio que no todo el mundo ve claro.



Han sido pocos los que se han pronunciado, pero lo han hecho con dureza. El caso más llamativo y que más atención ha atraído en una liga que se enfrenta a pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros en caso de no reanudarse es el de N'golo Kanté.



El futbolista francés volvió a los entrenamientos este martes, cuando los clubes votaron a favor de que se pudiera entrenar en grupos pequeños y sorprendió a los aficionados por su nuevo look, con ligeros brotes de pelo aflorando en su cabeza.



Pero Kanté pronto se hizo noticia por algo diferente a su peinado. El miércoles ya no se presentó a entrenar a la ciudad deportiva del Chelsea en Londres.



El centrocampista de 29 años alegó que no se encuentra seguro ante esta situación y el club londinense entendió sus circunstancias. Kanté sufrió un desmayo en 2018 por el que tuvo que hacerse pruebas -que permitieron que siguiera jugando al fútbol- y su hermano murió de un ataque al corazón el mismo año.



Además, la oficina de estadísticas del Reino Unido sacó a la luz un estudio que afirma que los jugadores negros son más propensos a morir por coronavirus en Inglaterra y Gales.



Por ahora el de Kanté es el primer gran caso en un equipo grande en negarse a entrenar, pero no el único a lo largo de la Premier League.



Los jugadores se enfrentaron entre finales de la semana pasada y principios de ésta a los test. De los 748 test que se hicieron a futbolistas y empleados, seis dieron positivos. Un jugador del Watford y dos empleados del equipo de las afueras de Londres, un técnico asistente del Burnley y dos personas de un club sin desvelar.



Los jugadores, después de los primeros días de entrenamientos en grupos pequeños, volverán a enfrentarse a los test este viernes, y los resultados verán la luz a lo largo del fin de semana.



Pese a estas medidas de precaución, que incluyen la total desinfección de los campos de entrenamientos y el material deportivo, hay jugadores que no están convencidos, como el caso del capitán del Watford, Troy Deeney.



El delantero inglés se negó a entrenar y argumentó que su hijo de cinco meses sufre problemas respiratorios.



"He perdido a mi padre, a mi abuela, a mi abuelo... para mí eso es más importante que unas cuantas libras más en el bolsillo", dijo Deeney.



Tampoco ha gustado este temprano regreso a Danny Rose, cedido por el Tottenham al Newcastle United.



"La gente cree que deberíamos volver al fútbol como si fuéramos ratas de laboratorio o conejillos de india", apuntó el lateral inglés.



A todo esto, se une la negativa de algunos jugadores a volver a entrenar y ponerse en riesgo debido a la cercanía del 30 de junio, fecha en la que finalizan los contratos de algunos jugadores



Como forma de subsanar esto, los clubes de la Premier votaron a favor de prorrogar los contratos que acaben en esa fecha hasta que finalice la temporada (se espera que para finales de julio), pero varios futbolistas no ven con buenos ojos ponerse en riesgo ahora, cuando pueden tener ya apalabrado o firmado su futuro fuera de sus actuales clubes.